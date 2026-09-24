Ask Music su YouTube Music per creare playlist con l'AI

Fai un mix basato sulle tracce che hanno ispirato questa canzone. , Chi suonava il basso in quel brano? , Metti qualcosa di simile, ma più acustico. Si scrive su YouTube Music come se si parlasse con un esperto di musica. L’AI risponde, cercando in un catalogo di oltre 300 milioni di brani tra registrazioni ufficiali, remix, live, cover e DJ set.

Si chiama Ask Music. E YouTube lo ha presentato al Made On YouTube di quest’anno insieme a Your Podcast Lineup, una guida audio AI per scoprire podcast.

Come funziona Ask Music

Invece di cercare un artista o una canzone per nome, basta descrivere cosa si vuole ascoltare in linguaggio naturale. Ask Music costruisce code di ascolto personalizzate, esplora le motivazioni di un artista, scava nella storia della musica. È possibile chiedere dettagli sulla creazione di un brano, ad esempio chi ha suonato cosa, cosa ha ispirato chi, e poi chiedere musica basata su quelle risposte.

È lo stesso approccio di Spotify con la chat AI conversazionale, lanciata nelle stesse settimane. La differenza è che YouTube Music ha anche i video, quindi live, concerti, sessioni in studio, che Spotify non ha. Ad esempio, si può chiedere mostrami il concerto dove questa canzone è stata suonata per la prima volta .

Your Podcast Lineup

La realtà è che ci sono più podcast di quanti chiunque abbia tempo di ascoltare. Anche chi ha già i propri preferiti fatica a stare al passo con gli episodi nuovi, figurarsi trovarne di nuovi.

Your Podcast Lineup è una guida audio AI personalizzata che appare nella pagina podcast dell’app. Ogni settimana, fornisce un’anteprima parlata dei programmi consigliati, e spiega perché potrebbero piacere. Poi indirizza direttamente agli episodi suggeriti.

Spotify ha introdotto una funzione simile, ovvero i podcast personali generati dall’AI basati sugli interessi dell’utente. YouTube risponde con un formato diverso, non un podcast generato dall’AI, ma una guida AI che presenta podcast reali.

Disponibilità

Entrambe le funzionalità arriveranno presto per gli abbonati YouTube Music e YouTube Premium in tutto il mondo.