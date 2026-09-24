Subvanta è l'app che ti aiuta a non dimenticare gli abbonamenti

Abbiamo ricevuto in redazione la segnalazione di un’app che riportiamo volentieri, perché potrebbe fare al caso di molti: si chiama Subvanta e ciò che fa è aiutare a gestire gli abbonamenti, tenendoli sotto controllo. L’ha realizzata lo sviluppatore egiziano Islam Eltokhy. Potrebbe tornare utile a tanti, considerando che oggi parecchie delle nostre attività sono legate a piattaforme e servizi che si basano proprio sui rinnovi e sui pagamenti con scadenza periodica. Alcuni esempi? Netflix e Spotify per lo streaming di contenuti multimediali come film, serie e musica, OneDrive e Dropbox per le quote di cloud storage in cui salvare file e documenti, ChatGPT e Claude per interagire con l’intelligenza artificiale.

Abbonamenti sotto controllo con l’app Subvanta

Di fatto, è un tracker che aiuta a monitorare le sottoscrizioni attivate, con una modalità rispettosa della privacy ( Dati non raccolti su App Store) e senza accedere in alcun modo ai conti dell’utente. Volendo è possibile abilitare la sincronizzazione, passando dal proprio iCloud. Tra le lingue supportate c’è anche l’italiano. Qui sotto un paio di screenshot per capire com’è l’interfaccia.

Subvanta mostra un unico totale annuo sommando tutto ciò che si paga, anche considerando le valute di paesi diversi, visualizza un promemoria prima di ogni rinnovo (a tutti è successo di dimenticare la scadenza e di vedere poi un addebito non previsto) e il registro dei risparmi che tiene conto di ogni disdetta. Eccola in azione.

Al momento, l’applicazione è disponibile solo in versione iOS, da scaricare su App Store. Purtroppo manca quella per Android, abbiamo chiesto allo sviluppatore se ha intenzione di rilasciarla in futuro, in caso di risposta aggiorneremo questo articolo. Il download è gratuito e la versione free include tutte le funzioni, ma limitatamente alla gestione di cinque sottoscrizioni. C’è poi eventualmente la possibilità di sbloccare la formula Pro pagando una sola volta (4,99 dollari).