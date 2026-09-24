 Subvanta è l'app che ti aiuta a non dimenticare gli abbonamenti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Subvanta è l'app che ti aiuta a non dimenticare gli abbonamenti

Per chi dimentichi spesso di disdire gli abbonamenti, l'applicazione Subvanta può tornare molto utile: avvisa prima di ogni rinnovo.
Subvanta è l'app che ti aiuta a non dimenticare gli abbonamenti
Informatica App e Software
Per chi dimentichi spesso di disdire gli abbonamenti, l'applicazione Subvanta può tornare molto utile: avvisa prima di ogni rinnovo.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Abbiamo ricevuto in redazione la segnalazione di un’app che riportiamo volentieri, perché potrebbe fare al caso di molti: si chiama Subvanta e ciò che fa è aiutare a gestire gli abbonamenti, tenendoli sotto controllo. L’ha realizzata lo sviluppatore egiziano Islam Eltokhy. Potrebbe tornare utile a tanti, considerando che oggi parecchie delle nostre attività sono legate a piattaforme e servizi che si basano proprio sui rinnovi e sui pagamenti con scadenza periodica. Alcuni esempi? Netflix e Spotify per lo streaming di contenuti multimediali come film, serie e musica, OneDrive e Dropbox per le quote di cloud storage in cui salvare file e documenti, ChatGPT e Claude per interagire con l’intelligenza artificiale.

Abbonamenti sotto controllo con l’app Subvanta

Di fatto, è un tracker che aiuta a monitorare le sottoscrizioni attivate, con una modalità rispettosa della privacy (Dati non raccolti su App Store) e senza accedere in alcun modo ai conti dell’utente. Volendo è possibile abilitare la sincronizzazione, passando dal proprio iCloud. Tra le lingue supportate c’è anche l’italiano. Qui sotto un paio di screenshot per capire com’è l’interfaccia.

Screenshot per l'applicazione Subvanta

Subvanta mostra un unico totale annuo sommando tutto ciò che si paga, anche considerando le valute di paesi diversi, visualizza un promemoria prima di ogni rinnovo (a tutti è successo di dimenticare la scadenza e di vedere poi un addebito non previsto) e il registro dei risparmi che tiene conto di ogni disdetta. Eccola in azione.

Al momento, l’applicazione è disponibile solo in versione iOS, da scaricare su App Store. Purtroppo manca quella per Android, abbiamo chiesto allo sviluppatore se ha intenzione di rilasciarla in futuro, in caso di risposta aggiorneremo questo articolo. Il download è gratuito e la versione free include tutte le funzioni, ma limitatamente alla gestione di cinque sottoscrizioni. C’è poi eventualmente la possibilità di sbloccare la formula Pro pagando una sola volta (4,99 dollari).

Fonte: Subvanta

Pubblicato il 24 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Meta Muse: video chat, computer use e smart glass

Meta Muse: video chat, computer use e smart glass
Ask Music su YouTube Music per creare playlist con l'AI

Ask Music su YouTube Music per creare playlist con l'AI
LiveNetTV addio: chiusa la popolare IPTV odiata da Amazon

LiveNetTV addio: chiusa la popolare IPTV odiata da Amazon
Discord attiva la verifica dell'età, dopo le proteste

Discord attiva la verifica dell'età, dopo le proteste
Meta Muse: video chat, computer use e smart glass

Meta Muse: video chat, computer use e smart glass
Ask Music su YouTube Music per creare playlist con l'AI

Ask Music su YouTube Music per creare playlist con l'AI
LiveNetTV addio: chiusa la popolare IPTV odiata da Amazon

LiveNetTV addio: chiusa la popolare IPTV odiata da Amazon
Discord attiva la verifica dell'età, dopo le proteste

Discord attiva la verifica dell'età, dopo le proteste
Davide Tommasi
Pubblicato il
24 set 2026
Link copiato negli appunti