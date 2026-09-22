Google Messaggi, arriva la nuova interfaccia per la ricerca

GooGgle sta preparando un restyling di Google Messaggi. Le prime anticipazioni stanno emergendo nelle versioni beta dell’app, dove sono già comparsi diversi cambiamenti. Tra questi c’è un nuovo sistema per fissare le conversazioni in cima alla lista.

Ora emerge un’altra novità: anche la funzione di ricerca verrà ridisegnata. Android Authority ha individuato nell’ultima versione beta alcune modifiche che mostrano come potrebbe funzionare la nuova ricerca.

Google modernizza l’esperienza di ricerca dei Messaggi

L’esperienza di ricerca su Google Messaggi cambia look. Il nuovo layout riorganizza i pulsanti principali: Gemini sale in cima alla pagina principale, mentre l’icona della ricerca si sposta in basso a portata di dito, posizionandosi accanto al pulsante per la creazione di una nuova chat, ora ben visibile al centro dello schermo.

Ma questa nuova disposizione non è l’unico cambiamento degno di nota. Google ha infatti modificato anche il comportamento dei pulsanti Nuova chat e Cerca, che ora si adattano dinamicamente a ciò che l’utente sta facendo. Quando si apre l’app, il pulsante Nuova chat viene mostrato in forma estesa. Scorrendo l’elenco delle conversazioni, invece, il pulsante si riduce, lasciando spazio al pulsante Cerca, che si espande.

In questo modo, oltre a facilitare l’accesso all’icona Cerca, Google la mette in evidenza quando è più pertinente. Ma non è tutto, Big G riorganizza anche la pagina dedicata con anteprime ingrandite per immagini, video e link.

Per ora si tratta soltanto di un restyling in fase di sviluppo. Google non ha ancora confermato se lo distribuirà, né se manterrà l’interfaccia nella sua forma attuale. Le immagini condivise dai nostri colleghi permettono però di farsi un’idea.