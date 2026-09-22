LibreOffice 26.8 non visualizza i grafici di Microsoft Office

A fine agosto è stata annunciata LibreOffice 26.8. Include diverse novità, tra cui il supporto per nuovi tipi di grafici inclusi in Microsoft Office. The Document Foundation (TDF) ha ora spiegato che non vengono visualizzati correttamente perché il formato è proprietario, quindi non è garantita l’interoperabilità.

Il formato OOXML di Office non è uno standard

Con LibreOffice 26.8 è stato aggiunto il supporto base per sei tipi di grafici di Office presenti nei file OOXML: box-and-whisker, funnel, Pareto, sunburst, treemap e waterfall. La suite di produttività open source non è in grado di visualizzare o modificare questi grafici, ma li riconosce, informa l’utente che il tipo di grafico non è ancora completamente supportato, ne preserva invariata la definizione sottostante e la riscrive al momento del salvataggio del file.

The Document Foundation sottolinea che non è un’ammissione di incompletezza, ma una dimostrazione di cosa succede quando viene usato un formato proprietario che ostacola l’interoperabilità. Il formato OOXML (Open Office XML) è stato riconosciuto come standard ISO/IEC (ISO/IEC 29500). In realtà non è uno standard.

Microsoft ha aggiunto i suddetti grafici a partire da Office 2016. Sono presenti nel namespace Chartex che non è parte dello standard ISO/IEC 29500, quindi la visualizzazione con software diverso da Office è quasi impossibile. TDF ha scelto l’opzione migliore per gli utenti. Invece di bloccare l’apertura del file o rimuovere i grafici mostra un avviso e consente di visualizzare i grafici correttamente con Office anche dopo le eventuali modifiche al documento.

C’è tuttavia un effetto collaterale spiacevole. I grafici con mappe regionali contengono informazioni geografiche che non possono essere preservate, quindi il contenuto originale non sarà più disponibile. L’unico modo per evitare questi problemi e consentire lo scambio dei documenti senza alterazioni è usare LibreOffice.