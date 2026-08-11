Software Crazy Sale: Office 2024 Pro a 19,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €

Il rivenditore online di software Godeal24 ha avviato la Software Crazy Sale, una promozione dedicata alle licenze perpetue delle più recenti soluzioni Microsoft per produttività e sistema operativo, con prezzi sensibilmente inferiori ai listini ufficiali. L’offerta comprende Office 2024 Pro a 19,99 €, Office 2024 Pro in confezione da 3 PC a 49,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €. La campagna resta valida fino a esaurimento disponibilità e non richiede codici coupon o procedure aggiuntive al checkout: il prezzo mostrato è quello finale.
Office 2024 Pro: cosa include
Con la promozione Godeal24, la licenza Office 2024 Pro è disponibile a 19,99 €, con una riduzione dichiarata dell’87% rispetto al prezzo di riferimento. La suite include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e OneNote, ed è quindi adatta sia all’uso domestico sia a quello professionale. Per chi deve configurare più di un computer, il pacchetto da 3 PC costa 49,99 €, pari a circa 16,66 € per installazione. La formula può essere utile per famiglie, freelance e piccoli uffici che preferiscono concentrare l’acquisto in un’unica soluzione.
Windows 11 Pro è disponibile nella stessa promozione a 12,25 €, rispetto a un prezzo retail indicato di 109,99 €. Il sistema operativo include funzioni avanzate come crittografia BitLocker, Desktop remoto e virtualizzazione Hyper-V, oltre alle funzionalità di produttività più recenti dell’ecosistema Windows, tra cui Snap Layout e strumenti basati sull’intelligenza artificiale.
Office in offerta: licenze perpetue a prezzo ridotto
- Office 2024 Pro Plus – chiave per 1 PC – 19,99 €
- Office 2024 Pro Plus – chiave per 3 PC – 49,99 € (16,66 €/PC)
- Office 2021 Pro Plus – chiave per 1 PC – 28,28 €
- Office 2021 Pro Plus – 2 chiavi – 54,25 € (27,13 €/chiave)
- Office 2021 Pro Plus – 3 chiavi – 76,25 € (25,42 €/chiave)
- Office 2021 Pro Plus – 5 PC – 124 € (24,80 €/PC)
- Office 2021 Home and Business per Mac – 49,99 €
- Office 2019 Pro Plus – chiave per 1 PC – 24,75 €
Windows in offerta: Windows 11 Pro a 12,25 €
- Windows 11 Professional – chiave – 12,25 €
- Windows 11 Professional – 2 chiavi – 24,25 € (12,13 €/chiave)
- Windows 11 Professional – 3 chiavi – 35,25 € (11,75 €/chiave)
- Windows 11 Professional – 5 chiavi – 53,25 € (10,65 €/chiave)
- Windows 11 Home – chiave – 12,15 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Windows 10 Professional – chiave – 8,25 €
- Windows 10 Home – chiave – 8,15 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Office + Windows: pacchetti combinati (codice coupon “SGO62”)
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – bundle – 31,25 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – bundle – 31,15 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – bundle – 37,59 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – bundle – 37,99 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – bundle – 37,99 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – bundle – 36,99 €
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 55,99 €
- Project Professional 2024 – 1 PC – 55,99 €
Altri software e utility in offerta
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Ashampoo Office 9 – 30,99 €
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €
- EaseUS Video Downloader – licenza a vita – 30 €
- EaseUS Disk Copy Pro – abbonamento 1 mese – 13,93 €
- Internet Download Manager – 1 PC / licenza a vita – 21,99 €
Perché scegliere Godeal24?
Godeal24 è una piattaforma specializzata in licenze software Microsoft. Secondo quanto dichiarato dal rivenditore, le chiavi vendute sono originali, con attivazione permanente e coperte da garanzia. Gli ordini vengono consegnati in formato digitale via email, senza spedizione fisica. L’azienda dichiara inoltre di offrire supporto tecnico gratuito prima e dopo l’acquisto e assistenza post-vendita a vita. Godeal24 segnala una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot, basata su migliaia di recensioni di acquirenti verificati a livello internazionale. La promozione resta disponibile fino a esaurimento delle disponibilità.
Contatti Godeal24: service@godeal24.com
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