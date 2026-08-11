 Software Crazy Sale: Office 2024 Pro a 19,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €
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Software Crazy Sale: Office 2024 Pro a 19,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €

Offerte Godeal24 su Windows, Office e altri software: prezzi scontati, promozioni disponibili e tutti i dettagli della Software Crazy Sale.
Software Crazy Sale: Office 2024 Pro a 19,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €
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Offerte Godeal24 su Windows, Office e altri software: prezzi scontati, promozioni disponibili e tutti i dettagli della Software Crazy Sale.
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Il rivenditore online di software Godeal24 ha avviato la Software Crazy Sale, una promozione dedicata alle licenze perpetue delle più recenti soluzioni Microsoft per produttività e sistema operativo, con prezzi sensibilmente inferiori ai listini ufficiali. L’offerta comprende Office 2024 Pro a 19,99 €, Office 2024 Pro in confezione da 3 PC a 49,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €. La campagna resta valida fino a esaurimento disponibilità e non richiede codici coupon o procedure aggiuntive al checkout: il prezzo mostrato è quello finale.

Office 2024 Pro: cosa include

Con la promozione Godeal24, la licenza Office 2024 Pro è disponibile a 19,99 €, con una riduzione dichiarata dell’87% rispetto al prezzo di riferimento. La suite include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e OneNote, ed è quindi adatta sia all’uso domestico sia a quello professionale. Per chi deve configurare più di un computer, il pacchetto da 3 PC costa 49,99 €, pari a circa 16,66 € per installazione. La formula può essere utile per famiglie, freelance e piccoli uffici che preferiscono concentrare l’acquisto in un’unica soluzione.

Windows 11 Pro è disponibile nella stessa promozione a 12,25 €, rispetto a un prezzo retail indicato di 109,99 €. Il sistema operativo include funzioni avanzate come crittografia BitLocker, Desktop remoto e virtualizzazione Hyper-V, oltre alle funzionalità di produttività più recenti dell’ecosistema Windows, tra cui Snap Layout e strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Office in offerta: licenze perpetue a prezzo ridotto

Windows in offerta: Windows 11 Pro a 12,25 €

Office + Windows: pacchetti combinati (codice coupon “SGO62”)

Altri software e utility in offerta

>>> Scopri altri strumenti

Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 è una piattaforma specializzata in licenze software Microsoft. Secondo quanto dichiarato dal rivenditore, le chiavi vendute sono originali, con attivazione permanente e coperte da garanzia. Gli ordini vengono consegnati in formato digitale via email, senza spedizione fisica. L’azienda dichiara inoltre di offrire supporto tecnico gratuito prima e dopo l’acquisto e assistenza post-vendita a vita. Godeal24 segnala una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot, basata su migliaia di recensioni di acquirenti verificati a livello internazionale. La promozione resta disponibile fino a esaurimento delle disponibilità.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com

Contenuto sponsorizzato da Godeal24

Pubblicato il 11 ago 2026

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Redazione
Pubblicato il
11 ago 2026
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