Foto OneDrive installato su Windows 11, si potrà disinstallare

Dopo le critiche per l’installazione automatica su Windows 11, Microsoft corre ai ripari con Foto OneDrive. A settembre 2026 sarà introdotta un’opzione per disinstallare l’app separatamente dal client di sincronizzazione OneDrive.
A fine luglio era comparso silenziosamente Foto OneDrive nel menu Start di numerosi PC Windows 11, un’applicazione dotata di una funzione opzionale di riconoscimento facciale. Il rilascio si è esteso a inizio agosto a migliaia di macchine, provocando un’ulteriore ondata di critiche prima che Microsoft si decidesse a intervenire.
La disinstallazione di Foto OneDrive era impossibile
Foto OneDrive non si installa come un’applicazione tradizionale. Il programma è legato al client di sincronizzazione OneDrive, presente di default sulla maggior parte dei PC Windows 11. L’app, tra l’altro, non si presenta sotto forma di un pacchetto MSIX standard che è possibile disinstallare in modo autonomo. Non appena installata, l’applicazione cataloga automaticamente le foto già presenti sul disco, comprese quelle che si trovano al di fuori della cartella Immagini. Fino a oggi, l’unico modo per liberarsene consisteva nel rimuovere completamente OneDrive dalle impostazioni di Windows.
Ma questa operazione può generare una certa confusione. Quando il backup delle cartelle note (Desktop, Documenti, Immagini) è attivo, i file effettivi risiedono in una cartella locale del tipo “C:\Users\NomeUtente\OneDrive\Desktop“. Disinstallare OneDrive senza aver prima reso questi file disponibili offline può far sparire collegamenti o documenti dal computer, anche se restano archiviati nel cloud. A questo si aggiunge la funzione “File su richiesta”, che introduce un ulteriore livello di confusione poiché un documento può comparire in Esplora file senza essere realmente presente sul disco.
Ma non è l’unico problema. Foto OneDrive richiede un account Microsoft personale per funzionare. Diversi amministratori IT si sono però lamentati della presenza di questa applicazione su macchine aziendali, sempre senza possibilità di rimuoverla. Microsoft spiega che si trattava del test di una nuova esperienza fotografica all’interno di OneDrive, poi finito male.
Foto OneDrive, arriva la disinstallazione senza rimuovere OneDrive
Contattata da Windows Latest, Microsoft conferma di essere al lavoro su un pulsante di disinstallazione dedicato esclusivamente a Foto OneDrive. Questa opzione sarà disponibile nel corso di settembre 2026. Secondo l’azienda, permetterà di rimuovere l’applicazione senza toccare il client di sincronizzazione, senza interrompere il trasferimento dei file e senza cancellare foto.
In attesa di questo aggiornamento, gli utenti che non utilizzano affatto OneDrive possono già disinstallare l’intero programma da “Impostazioni > App > App installate”. Per chi invece usa la sincronizzazione delle cartelle, è consigliabile verificare che i file interessati siano effettivamente disponibili in locale prima di procedere alla rimozione.