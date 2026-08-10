Microsoft chiude Publisher: come salvare i file

Per anni Publisher ha fatto parte della famiglia Microsoft Office, offrendo strumenti semplici per creare brochure, volantini, newsletter e altri materiali grafici. Ora Microsoft ha deciso di voltare pagina. Con una mail agli abbonati Microsoft 365, ha annunciato che il software sarà dismesso il 1° ottobre 2026. Perché? Publisher viene utilizzato sempre meno e Microsoft preferisce concentrare le proprie risorse su strumenti considerati più strategici, come Copilot (e guarda un po’).

Bye Bye Publisher, è ora di salvare i documenti

Microsoft ha spiegato che Publisher rientra tra gli strumenti meno utilizzati e giustifica così la sua scomparsa, con la volontà di investire di più per soddisfare le esigenze reali dei propri clienti, in particolare in Microsoft 365 Copilot.

Gli abbonati a Microsoft 365, che pagano un accesso mensile o annuale alla suite di produttività, perderanno ogni accesso a Publisher a partire dal 1° ottobre 2026. Il software non si aprirà più, indipendentemente dal file. Chi possiede una licenza perpetua, acquistata una sola volta tramite Office 2021 LTSC, potrà invece continuare a utilizzare Publisher ancora per poco, fino al termine del supporto di quella versione il 13 ottobre 2026. Dopo quella data data, il software resterà installato sul computer, ma non riceverà più alcun aggiornamento di sicurezza.

Per evitare di perdere l’accesso ai propri documenti, Microsoft raccomanda di convertire ogni file Publisher in PDF o in documento Word prima della scadenza. L’operazione va effettuata file per file, senza alcuno strumento di conversione in blocco.

Bisogna quindi aprire il documento, passare dal menu File, Salva con nome, e poi selezionare il formato PDF. Questo passaggio riguarda in primo luogo gli abbonati Microsoft 365: superata la scadenza, non potranno più aprire né modificare i propri file Publisher. Chi desidera conservare funzionalità di impaginazione simili a quelle di Publisher può provare anche soluzioni da installare localmente, al di fuori dell’ecosistema Microsoft, anziché limitarsi alle sole alternative integrate in Microsoft 365.

E poi, che si fa?

Quando aveva annunciato la fine di Publisher a marzo 2025, Microsoft aveva pubblicato una tabella di corrispondenza delle funzionalità:

Volantini o annunci: Word, PowerPoint o Designer.

Brochure: Word o PowerPoint.

Banner, pannelli, poster: PowerPoint o Designer. Certificati: Word o PowerPoint.

Biglietti da visita: Word o PowerPoint.

Fatture, moduli e documenti professionali: Word.

Calendari: Word o PowerPoint.

Buste: Word. Etichette: Word.

Carta intestata: Word.

Newsletter: Word.

Programmi, progetti con piegatura: Word.

Biglietti (auguri, complimenti, ecc.): Word, PowerPoint o Designer.

Da segnalare che LibreOffice Draw integra una libreria dedicata, libmspub, in grado di decodificare la quasi totalità dei file Publisher per convertirli in elementi vettoriali e livelli modificabili. In pratica, il risultato resta fedele sulle impaginazioni semplici, ma può deteriorarsi con documenti più complessi. In ogni caso, tentare non costa nulla, è gratuito e open source.