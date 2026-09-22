Adobe Premiere arriva su Android, gratis e con supporto al 4K

Quasi un anno fa è arrivata la versione iOS, oggi tocca a quella Android: l’applicazione mobile di Adobe Premiere è disponibile da oggi a costo zero anche sulla piattaforma Google Play. L’obiettivo della software house è quello di offrire uno strumento utile all’editing video accessibile ovunque, tramite i display touch di smartphone e tablet, anche sfruttando il form factor di quelli pieghevoli che stanno prendendo piede.

L’attesa è finita: Adobe Premiere anche su Android

Difficilmente i professionisti del settore sceglieranno questa modalità per gestire i progetti più complessi (una postazione desktop rimane imbattibile), ma si tratta comunque di una valida alternativa.

Riprendiamo dal comunicato di Adobe l’elenco delle principali funzionalità incluse nella versione Android di Premiere.

Audio più chiaro e di qualità da studio grazie a Enhance Audio;

sovrapposizione di video, musica, voci fuori campo ed effetti su una timeline multitraccia intuitiva;

modelli creati da altri creator per iniziare rapidamente, oppure la possibilità di crearne di personalizzati;

contenuti che si distinguono grazie a effetti, transizioni, asset creativi e musica da Stock, dai propri file o tramite estrazione audio;

modifica ed esportazione di video fino a 4K;

app mobile gratuita con tutte le funzionalità essenziali di editing video, con upgrade disponibili per crediti generativi e spazio di archiviazione aggiuntivi;

generazione di asset unici per spingere le proprie idee ancora più in là con le funzionalità di IA generativa basate su Firefly, come Generative Fill, Image-to-Video e Generate Sound Effects;

editing alla velocità dell’ispirazione, senza pubblicità e con un’esperienza priva di distrazioni e filigrane;

versione progettata appositamente per i dispositivi Android, con un’interfaccia adattiva che supporta vari modelli di telefono, inclusi i pieghevoli.

Come già scritto, l’applicazione è in download gratuito. Ci sono solo due requisiti da rispettare, entrambi alla portata di tutti i dispositivi più recenti: la versione 13 (o successiva) del sistema operativo e almeno 5 GB di RAM in dotazione.