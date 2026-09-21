Gmail si aggiorna: arriva il tasto per copiare al volo i codici 2FA

L’introduzione della doppia autenticazione ha rivoluzionato la sicurezza informatica, costringendo gli hacker a fare i salti mortali per violare un profilo. Eppure, per quanto indispensabili per tutelare i nostri dati personali, i sistemi 2FA continuano a soffrire di un difetto d’uso tanto banale quanto fastidioso.

Codici 2FA su Gmail con un tocco, la novità in arrivo su Android e iOS

Su smartphone in particolare, è incredibilmente scomodo copiarli. Per farlo bisogna aprire l’email o l’SMS ricevuto, tenere premuto sul codice, a volte persino regolare il selettore affinché prenda in considerazione solo la serie di cifre, poi premere il pulsante Copia prima di recarsi sulla pagina o sull’applicazione che si cerca di sbloccare. Niente di drammatico, ma nemmeno piacevole. Eppure, negli ultimi anni, alcune applicazioni hanno trovato la soluzione.

Alcune app di messaggistica propongono, infatti, già un piccolo pulsante situato sotto il messaggio in questione che permette di copiare il codice con un semplice clic. Finalmente Gmail colpa il gap e nel suo ultimo aggiornamento per Android e iOS, il servizio mail di Google integra finalmente questo famoso pulsante che renderà la nostra vita più dolce…

Google ha scelto di posizionarlo sulla riga dell’email in questione direttamente dalla casella di posta in arrivo, che evita persino di dover aprire il messaggio. Una volta copiato, il codice si trova negli appunti e non aspetta altro che essere incollato sulla pagina o sull’applicazione di propria scelta. Era ora!