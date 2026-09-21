Bug YouTube su Android: i video orizzontali coperti dai suggerimenti

Su Android, guardare un video YouTube in modalità orizzontale può riservare brutte sorprese. Da diversi mesi, un bug di visualizzazione causa la comparsa dei consigli di visione direttamente sopra la parte inferiore dello schermo, coprendo i controlli principali. La sovrapposizione non si limita a nascondere un porzione di immagine, ostruisce la barra di avanzamento e copre il timer. In questo modo, è quasi impossibile spostarsi con precisione lungo la traccia video o consultare la durata dei contenuti.
YouTube: un bug disturba la riproduzione a schermo intero su Android
Sull’applicazione YouTube per Android, alcuni utenti vedono i suggerimenti di video comparire sopra la parte inferiore dello schermo quando guardano un video a schermo intero, in modalità orizzontale.
La sovrapposizione non nasconde soltanto una parte dell’immagine. Anche la barra di avanzamento viene coperta, impedendo di spostare liberamente il cursore per tornare a un punto preciso del video, e ritrovare rapidamente una scena o un’informazione precisa nel contenuto.
A farne le spese è pure il timer di riproduzione, che scompare sotto la bacheca dei video raccomandati. Di conseguenza, orientarsi all’interno del filmato diventa un’impresa, ed è difficile capire a che punto del video ci si trovi o posizionarsi con esattezza su un minuto specifico. Nonostante le numerose segnalazioni raccolte nel corso dei mesi, il disservizio che si trascina ormai da tempo senza una soluzione definitiva. Quando si deciderà Google a fare qualcosa?