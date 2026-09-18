Euro-Office, arriva la versione desktop (Windows, macOS e Linux)

Del progetto Euro-Office abbiamo scritto alcuni mesi fa, riportando anche le dure critiche all’iniziativa rivolte da The Document Fountation (LibreOffice) e dal team di ONLYOFFICE. La notizia di questi giorni riguarda l’imminente arrivo della sua versione desktop, che andrà ad affiancare quella accessibile via browser e già disponibile: sarà possibile scaricarla e installarla su disco in locale entro le prossime settimane su Windows, macOS e Linux.
Arriva in download la versione desktop di Euro-Office
Presentato come un’alternativa a Microsoft Office, include tutto ciò che serve per la gestione dei documenti di testo, i fogli di calcolo, le presentazioni e così via.
La centralità dei concetti legati alla sovranità dei dati e alla natura europea della soluzione è ribadita nel comunicato condiviso da Nextcloud, una delle realtà coinvolte, insieme a IONOS, Open-Xchange, Office.eu e altri partner del Vecchio Continente.
Per le organizzazioni e i singoli utenti che preferiscono un’esperienza desktop tradizionale, questo colma una delle ultime lacune tra Euro-Office e Microsoft Office, senza cedere il controllo dei propri dati a un fornitore non europeo.
Poter scaricare e installare delle applicazioni in modo tradizionale, dei programmi (come si chiamavano un tempo) significa andare incontro a tutti quegli utenti che preferiscono gestire i software in locale anziché dover per forza di cose farlo attraverso un browser. I responsabili dell’iniziativa lo sanno bene e si sono mossi per offrire anche questa opzione.
L’Europa ha bisogno di una soluzione per ufficio affidabile e indipendente, in grado di competere ad armi pari con i fornitori affermati. Questo è il nostro obiettivo sin da quando abbiamo contribuito a lanciare la Euro Office Initiative. Affinché un’alternativa abbia successo, deve dimostrarsi efficace nella quotidianità lavorativa ed essere altrettanto semplice da utilizzare rispetto alle soluzioni esistenti. Il nuovo client desktop per Euro-Office rappresenta il logico passo successivo di questo percorso.