Euro-Office, arriva la versione desktop (Windows, macOS e Linux)

Del progetto Euro-Office abbiamo scritto alcuni mesi fa, riportando anche le dure critiche all’iniziativa rivolte da The Document Fountation (LibreOffice) e dal team di ONLYOFFICE. La notizia di questi giorni riguarda l’imminente arrivo della sua versione desktop, che andrà ad affiancare quella accessibile via browser e già disponibile: sarà possibile scaricarla e installarla su disco in locale entro le prossime settimane su Windows, macOS e Linux.

Arriva in download la versione desktop di Euro-Office

Presentato come un’alternativa a Microsoft Office, include tutto ciò che serve per la gestione dei documenti di testo, i fogli di calcolo, le presentazioni e così via.

La centralità dei concetti legati alla sovranità dei dati e alla natura europea della soluzione è ribadita nel comunicato condiviso da Nextcloud, una delle realtà coinvolte, insieme a IONOS, Open-Xchange, Office.eu e altri partner del Vecchio Continente.

Per le organizzazioni e i singoli utenti che preferiscono un’esperienza desktop tradizionale, questo colma una delle ultime lacune tra Euro-Office e Microsoft Office, senza cedere il controllo dei propri dati a un fornitore non europeo.

Poter scaricare e installare delle applicazioni in modo tradizionale, dei programmi (come si chiamavano un tempo) significa andare incontro a tutti quegli utenti che preferiscono gestire i software in locale anziché dover per forza di cose farlo attraverso un browser. I responsabili dell’iniziativa lo sanno bene e si sono mossi per offrire anche questa opzione.