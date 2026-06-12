 Euro-Office è disponibile: come funziona l'alternativa a MS Office
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Euro-Office è disponibile: come funziona l'alternativa a MS Office

App per documenti, fogli di calcolo e presentazioni: cos'è e come funziona Euro-Office, che si propone come una suite europea e open source.
Euro-Office è disponibile: come funziona l'alternativa a MS Office
Informatica App e Software
App per documenti, fogli di calcolo e presentazioni: cos'è e come funziona Euro-Office, che si propone come una suite europea e open source.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Come anticipato, Euro-Office è disponibile da questa settimana. Si presenta come una soluzione aperta, trasparente e sovrana per la produttività e la collaborazione online, realizzata per essere anzitutto un’applicazione web e per integrarsi con altri prodotti che gestiscono i documenti. Tutti i dettagli sono sul repository GitHub ufficiale.

Cos’è la suite Euro-Office e a chi è destinata

Tra coloro che hanno contribuito al progetto ci sono IONOS e Nextcloud, realtà europee che con questa iniziativa fanno leva sul concetto di sovranità digitale tanto caro al Vecchio Continente, che proprio la scorsa settimana ha presentato una serie di misure con l’obiettivo di rendersi indipendente dalle tecnologie sviluppate altrove, soprattutto negli Stati Uniti e in Asia.

Sono incluse applicazioni per la creazione e la gestione di documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, oltre ai file PDF. Di fatto, le alternative a Word, Excel e PowerPoint.

Una delle applicazioni incluse nella suite Euro-Office

Come fare per scaricarla e installarla

Sul repository GitHub di Euro-Office non c’è un vero e proprio pacchetto da scaricare per l’installazione. I responsabili del progetto hanno promesso che più avanti arriveranno le applicazioni desktop e mobile pronte all’uso, ma bisognerà aspettare.

Va da sé che per ora la procedura non sia esattamente user friendly. Il metodo consigliato per provare la suite è passare da uno strumento come Docker (fonte Neowin).

Il primo comando è per scaricare l’immagine:

docker pull ghcr.io/euro-office/documentserver:latest

poi la si avvia:

docker run -i -t -d -p 8080:80 --restart=always -e EXAMPLE_ENABLED=true -e JWT_SECRET=my_secure_jwt_secret ghcr.io/euro-office/documentserver:latest

infine, per lanciarla, si apre il browser e si digita:

http://localhost:8080

Se l’esecuzione avviene da un server remoto e non in locale, nell’ultimo passaggio è necessario indicarne l’indirizzo IP. Ci si trova così di fronte all’interfaccia da cui iniziare a creare e gestire documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni.

Una delle applicazioni della suite Euro-Office

Le controversie: licenze, natura open e formati

Il progetto ha attirato critiche e acceso discussioni fin dal suo annuncio nei mesi scorsi. Il team di ONLYOFFICE ha accusato i suoi responsabili di violazione delle licenze, mentre The Document Foundation (che gestisce il pacchetto LibreOffice) lo ha definito un rebrand opportunistico e non realmente basato sulla filosofia open source, per la scelta di utilizzare i formati proprietari di Microsoft al posto dello standard ODF.

Fonte: Euro-Office, GitHub

Pubblicato il 12 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

TDF (LibreOffice) ancora su Euro-Office: deve usare il formato ODF

TDF (LibreOffice) ancora su Euro-Office: deve usare il formato ODF
OneDrive per Mac diventa più veloce e affidabile

OneDrive per Mac diventa più veloce e affidabile
Instagram: si può dire all'algoritmo cosa si vuole vedere nel feed

Instagram: si può dire all'algoritmo cosa si vuole vedere nel feed
I messaggi programmati su WhatsApp: fino a due settimane

I messaggi programmati su WhatsApp: fino a due settimane
TDF (LibreOffice) ancora su Euro-Office: deve usare il formato ODF

TDF (LibreOffice) ancora su Euro-Office: deve usare il formato ODF
OneDrive per Mac diventa più veloce e affidabile

OneDrive per Mac diventa più veloce e affidabile
Instagram: si può dire all'algoritmo cosa si vuole vedere nel feed

Instagram: si può dire all'algoritmo cosa si vuole vedere nel feed
I messaggi programmati su WhatsApp: fino a due settimane

I messaggi programmati su WhatsApp: fino a due settimane
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
12 giu 2026
Link copiato negli appunti