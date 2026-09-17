Excel, l'ultimo aggiornamento rompe il copia-incolla

Ci risiamo: un altro aggiornamento problematico per Microsoft. Dopo aver confermato tre bug presenti nell’update pubblicato per Windows 11 con l’ultimo Patch Tuesday (già corretti con patch d’emergenza), la software house ha individuato un altro comportamento anomalo e parecchio fastidioso, questa volta introdotto dal pacchetto KB5002914 rilasciato l’8 settembre e destinato a Excel. Ciò che fa è rompere un comando chiave come il copia-incolla su parecchi PC.

Il bug che impedisce il copia-incolla in Excel

È quanto riportato in un documento del supporto ufficiale. Con le versioni 2024, 2021, 2019 e 2016 dell’applicazione, l’operazione di incolla potrebbe non riuscire , senza che a schermo siano visualizzati messaggi di errore. Possiamo immaginare quanto sia frustrante per chi ha a che fare quotidianamente con i fogli di calcolo.

Sebbene gli utenti tentino di incollare del contenuto, l’elemento di origine rimane selezionato e la destinazione resta invariata.

La redazione del sito Windows Latest ha pubblicato la breve animazione che riportiamo di seguito, per dimostrare il problema. Ogni tentativo di incollare un contenuto risulta inutile, sia con la combinazione Ctrl+V a tastiera sia con il menu contestuale che si apre dopo un clic sul pulsante destro del mouse.

Microsoft ha preso in carico le segnalazioni ed è al lavoro per scoprirne la causa, così da poter intervenire con una patch correttiva nel minor tempo possibile. Al momento non ci sono però indicazioni per quanto riguarda l’attesa.

Fortunatamente, alcuni workaround permettono di aggirare il problema. Il più comodo prevede l’impiego del comando Incolla speciale (Ctrl+Alt+V). Questa combinazione apre una schermata che permette di selezionare nel dettaglio gli elementi da copiare e incollare: tutto, formule, valori, formati, commenti e note, convalida e così via.

L’aggiornamento KB5002914 per Excel è stato introdotto come obbligatorio, includendo correzioni legate alla sicurezza (29 vulnerabilità risolte). Il download e l’installazione sono avvenuti in modo automatico su tutti i PC, non appena possibile.