 App IO, cos'è il nuovo messaggio dell'Agenzia delle Entrate
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App IO, cos'è il nuovo messaggio dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate sta inviando un messaggio sull'app IO, ricordando la scadenza del 30 settembre per la dichiarazione dei redditi.
App IO, cos'è il nuovo messaggio dell'Agenzia delle Entrate
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L'Agenzia delle Entrate sta inviando un messaggio sull'app IO, ricordando la scadenza del 30 settembre per la dichiarazione dei redditi.
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Molti, compreso il sottoscritto, stanno vedendo comparire in queste ore sullo smartphone l’avviso di un nuovo messaggio disponibile nell’app IO e inviato dall’Agenzia delle Entrate. Non c’è nulla di cui preoccuparsi: è un promemoria dedicato alla scadenza prevista per presentare la dichiarazione dei redditi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e perché è importante non ignorarlo.

Un messaggio dall’Agenzia delle Entrate sull’app IO

Qui sotto c’è la notifica visualizzata sul display, che fa già chiarezza sul contenuto: Ricordati di inviare la tua dichiarazione. Basta un tocco per aprire il testo completo, ovviamente dopo aver effettuato il riconoscimento.

La notifica relativa al messaggio di Agenzia delle Entrate sull'app IO

La comunicazione rimarrà disponibile anche all’interno della sezione Messaggi dell’app IO, insieme a tutte le altre più recenti, ad esempio quelle relative ai pagamenti pagoPA eseguiti.

Il messaggio di Agenzia delle Entrate dentro l'app IO

Una volta aperto, il messaggio ricorda che l’ultimo giorno utile per trasmettere il modello 730 precompilato è ormai dietro l’angolo: mercoledì 30 settembre. Include inoltre le istruzioni per accedere all’area riservata di Agenzia delle Entrate e, se necessario, per ricevere supporto telefonico da parte di un operatore.

App IO: cosa dice il messaggio di Agenzia delle Entrate

Un messaggio del tutto simile è arrivato lo scorso anno, per lo stesso motivo. Restando in tema, ricordiamo che presto IT-Wallet accoglierà nuovi documenti nel Portafoglio e che il sistema aprirà ai servizi privati. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo dedicato.

Dichiarazione dei redditi: il 730 precompilato

In merito alla dichiarazione dei redditi, il Fisco ha fatto sapere che nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati, direttamente dai contribuenti. Di questi, il 60% è stato trasmesso con la modalità semplificata.

Precompilato 2025: accesso ai modelli tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate

La procedura è guidata. Vengono mostrati i dati da confermare o da modificare: quelli inerenti a casa e altre proprietà, famiglia, lavoro, redditi e spese sostenute. Agenzia delle Entrate dispone delle informazioni trasmesse da soggetti terzi: quote di interessi passivi per mutui, premi delle assicurazioni, contributi previdenziali e assistenziali, spese sanitarie, veterinarie, universitarie e così via.

Pubblicato il 16 set 2026

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Cristiano Ghidotti
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16 set 2026
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