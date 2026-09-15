Apple rilascia nuove funzionalità per la sicurezza dei minori

Apple ha annunciato l’arrivo delle nuove funzionalità che migliorano la sicurezza dei minori, svelate in anteprima a giugno. I genitori dovranno installare iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27 per gestire l’esperienza digitale dei figli. Sono in pratica miglioramenti per i controlli parentali. Per scaricare le app è necessario indicare la fascia di età, evitando di comunicare la data di nascita.

Nuove funzionalità per la sicurezza dei minori

Apple ha innanzitutto semplificato la configurazione dell’account per gli utenti con età inferiore a 18 anni. I genitori devono utilizzare la funzione In Famiglia e indicare nome e data di nascita del figlio. Queste informazioni servono per attivare automaticamente le protezioni in base all’età. In qualsiasi momento potranno essere cambiate nelle impostazioni (ovviamente solo dai genitori).

Verranno consigliate alcune app essenziali, ma è possibile sceglierne altre. La funzionalità Ask to Browse (Chiedi di navigare) permette ai genitori di approvare l’accesso ad un sito tramite Safari. Analogamente, la funzionalità Ask to Buy (Chiedi di acquistare) consente di autorizzare il download delle app e gli acquisti in‑app. I genitori riceveranno le richieste nell’app Messaggi.

Prima di iniziare una comunicazione tramite app Messaggi, Telefono e FaeTime è necessaria l’autorizzazione dei genitori, se il contatto è sconosciuto. La funzionalità Sicurezza delle comunicazioni sfoca immagini di nudo in Messaggi o FaceTime e blocca scene violente nelle immagini o nei video condivisi.

La funzione Time Allowances (Limiti di tempo) permette di impostare il tempo massimo per l’uso delle app, fissare un limite giornaliero complessivo o scegliere un tetto massimo per app di singole categorie. Screen Time (Tempo di utilizzo) indica invece l’utilizzo medio dei dispositivi e delle app da parte dei figli.

App Store utilizza una classificazione in base all’età. Gli sviluppatori devono indicarla quando pubblicano le app. I genitori possono specificare una fascia di età e fornire questa informazione agli sviluppatori. Non è necessario inviare dati sensibili, come la data di nascita e copie dei documenti di identità. Questa soluzione garantisce una maggiore privacy.