 La migliore VPN è in offerta e costa meno (-70%): è il momento giusto per attivarla
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La migliore VPN è in offerta e costa meno (-70%): è il momento giusto per attivarla

La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN, disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese per 28 mesi di utilizzo senza limiti.
La migliore VPN è in offerta e costa meno (-70%): è il momento giusto per attivarla
Sicurezza VPN
La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN, disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese per 28 mesi di utilizzo senza limiti.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Poter contare su una VPN illimitata è sempre più importante. La scelta migliore, in questo momento, non può che essere NordVPN. Il servizio, infatti, è disponibile in promo con un prezzo che si riduce fino a 3,37 euro al mese puntando sul piano di 24 mesi con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi. Il risparmio è del 70%. Per ottenere il bonus è sufficiente inserire il codice promo BLAZE4MO al momento dell’attivazione, nell’apposito campo dedicato ai codici sconto. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN accessibile tramite il box qui di sotto. La promo prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. 

Attiva qui l’offerta di NordVPN

nordvpn

La migliore VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN completa e illimitata che permette di sfruttare la crittografia del traffico dati, in modo da poter accedere a Internet in sicurezza anche quando si sta navigando da una rete non privata.

Da segnalare anche una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente durante la navigazione con la rete VPN. C’è poi la possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Il servizio include un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, permettendo agli utenti di aggirare blocchi su base geografica semplicemente andando a scegliere un server situato in un altro Paese rispetto a quello da cui avviene la connessione.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, con la scelta del piano da 24 mesi con 4 mesi aggiuntivi, grazie al codice BLAZE4MO. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promo è sufficiente seguire il link qui di sotto, andando a completare una veloce procedura di attivazione online.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Violazione della privacy: multa di 5,5 milioni a BBVA

Violazione della privacy: multa di 5,5 milioni a BBVA
Sviluppo AI: Satya Nadella appoggia proposta di Dario Amodei

Sviluppo AI: Satya Nadella appoggia proposta di Dario Amodei
Viaggio a settembre con privacy online al top grazie alla nuova offerta di Surfshark

Viaggio a settembre con privacy online al top grazie alla nuova offerta di Surfshark
NordVPN è in offerta: 28 mesi a prezzo scontato per la migliore VPN

NordVPN è in offerta: 28 mesi a prezzo scontato per la migliore VPN
Violazione della privacy: multa di 5,5 milioni a BBVA

Violazione della privacy: multa di 5,5 milioni a BBVA
Sviluppo AI: Satya Nadella appoggia proposta di Dario Amodei

Sviluppo AI: Satya Nadella appoggia proposta di Dario Amodei
Viaggio a settembre con privacy online al top grazie alla nuova offerta di Surfshark

Viaggio a settembre con privacy online al top grazie alla nuova offerta di Surfshark
NordVPN è in offerta: 28 mesi a prezzo scontato per la migliore VPN

NordVPN è in offerta: 28 mesi a prezzo scontato per la migliore VPN
Davide Raia
Pubblicato il
14 set 2026
Link copiato negli appunti