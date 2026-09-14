La migliore VPN è in offerta e costa meno (-70%): è il momento giusto per attivarla

Poter contare su una VPN illimitata è sempre più importante. La scelta migliore, in questo momento, non può che essere NordVPN. Il servizio, infatti, è disponibile in promo con un prezzo che si riduce fino a 3,37 euro al mese puntando sul piano di 24 mesi con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi. Il risparmio è del 70%. Per ottenere il bonus è sufficiente inserire il codice promo BLAZE4MO al momento dell’attivazione, nell’apposito campo dedicato ai codici sconto. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN accessibile tramite il box qui di sotto. La promo prevede 30 giorni di garanzia di rimborso.

La migliore VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN completa e illimitata che permette di sfruttare la crittografia del traffico dati, in modo da poter accedere a Internet in sicurezza anche quando si sta navigando da una rete non privata.

Da segnalare anche una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente durante la navigazione con la rete VPN. C’è poi la possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Il servizio include un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, permettendo agli utenti di aggirare blocchi su base geografica semplicemente andando a scegliere un server situato in un altro Paese rispetto a quello da cui avviene la connessione.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, con la scelta del piano da 24 mesi con 4 mesi aggiuntivi, grazie al codice BLAZE4MO. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promo è sufficiente seguire il link qui di sotto, andando a completare una veloce procedura di attivazione online.