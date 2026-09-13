NordVPN è in offerta: 28 mesi a prezzo scontato per la migliore VPN

La migliore VPN da attivare a settembre 2026 si conferma essere NordVPN. Il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi che, grazie al codice sconto BLAZE4MO, garantisce 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi. La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni.
La VPN giusta da scegliere oggi
NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di navigare sfruttando la crittografia del traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata.
Da segnalare anche la possibilità di navigare con una politica no log e, quindi, senza alcuna forma di tracciamento della propria attività online.
Il servizio include un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, permettendo agli utenti di aggirare blocchi su base geografica spostando il proprio IP in un altro Paese.
NordVPN, inoltre, è una VPN multi-dispositivo in quanto consente di navigare da 10 dispositivi in contemporanea con lo stesso account, sfruttando al massimo le varie app di NordVPN.
Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese. Per accedere a queste condizioni è necessario:
- selezionare il piano di 2 anni al momento del pagamento
- inserire il codice BLAZE4MO che offre 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo
Si tratta di una promo valida solo per un breve periodo di tempo. Per procedere con l’attivazione online è sufficiente seguire il link qui di sotto, completando una breve procedura di attivazione online. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di ottenere 30 giorni di garanzia di rimborso dopo l’attivazione.