 Phishing e smishing: ACN rileva nuove campagne
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Phishing e smishing: ACN rileva nuove campagne

Il CSIRT dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha individuato campagne di phishing e smishing che prendono di mira aziende e utenti privati.
Phishing e smishing: ACN rileva nuove campagne
Sicurezza
Il CSIRT dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha individuato campagne di phishing e smishing che prendono di mira aziende e utenti privati.
Google Gemini
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il CSIRT (Computer Security Incident Response Team) dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha rilevato nuove campagne di phishing e smishing. Lo scopo della prima è rubare i dati aziendali attraverso un falso registro delle imprese. La seconda prende di mira gli utenti privati e sfrutta un vecchio trucco, ovvero la mancata consegna di un pacco.

Phishing per rubare i dati aziendali

L’attacco inizia con l’invio di un’email che sembra provenire dal Registro Imprese e delle Camere di Commercio. Il contenuto non è scritto correttamente in italiano, quindi il tentativo di phishing potrebbe essere facilmente identificato. I cybercriminali chiedono con urgenza di inserire o aggiornare i dati aziendali sul portale (falso).

Cliccando sul link presente nel massaggio viene aperta una pagina con nome e loghi del Registro Imprese e delle Camere di Commercio, in cui devono essere inseriti i dati. Al termine viene aperto il sito legittimo per aumentare la veridicità della procedura. Il CSIRT fornisce alcuni utili consigli: non cliccare mai sui link nelle email (aprire direttamente il sito nel browser) e verificare on attenzione il dominio nella barra degli indirizzi.

Smishing per rubare i dati di pagamento

La seconda campagna prevede l’uso degli SMS (smishing), invece delle email. L’ignara vittima riceve un messaggio da un presunto corriere di BRT, in cui è scritto che la consegna del pacco non è andata a buon fine. È quindi necessario usare il link indicato per organizzare un’altra consegna.

Viene mostrata una pagina in cui l’utente deve inserire i propri dati: nome, cognome, indirizzo di consegna, CAP, città, provincia, indirizzo email e numero di telefono. Per la riconsegna è necessario pagare una tariffa di servizio di 1,50 euro. Vengono quindi chiesti i dati della carta: nome del titolare, numero, data di scadenza e codice di sicurezza (CVV/CVC).

Successivamente viene chiesto di inserire il codice OTP inviato via SMS al numero di telefono indicato. Ovviamente tutte le informazioni finiranno nelle mani dei cybercriminali e verranno usate per altre attività illecite. Il consiglio è non accedere ai siti tramite link presente negli SMS e non inserire mai i dati di pagamento in pagine web di cui non sia stata verificata con certezza l’autenticità.

Fonte: ACN

Pubblicato il 11 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

ExpressVPN in super offerta: fino a 14 dispositivi protetti al prezzo più basso

ExpressVPN in super offerta: fino a 14 dispositivi protetti al prezzo più basso
Vulnerabilità nei prodotti: segnalazione obbligatoria in UE

Vulnerabilità nei prodotti: segnalazione obbligatoria in UE
Mantax Otax: ransomware e spyware per Android

Mantax Otax: ransomware e spyware per Android
Surfshark conferma un accesso non autorizzato ai server

Surfshark conferma un accesso non autorizzato ai server
ExpressVPN in super offerta: fino a 14 dispositivi protetti al prezzo più basso

ExpressVPN in super offerta: fino a 14 dispositivi protetti al prezzo più basso
Vulnerabilità nei prodotti: segnalazione obbligatoria in UE

Vulnerabilità nei prodotti: segnalazione obbligatoria in UE
Mantax Otax: ransomware e spyware per Android

Mantax Otax: ransomware e spyware per Android
Surfshark conferma un accesso non autorizzato ai server

Surfshark conferma un accesso non autorizzato ai server
Luca Colantuoni
Pubblicato il
11 set 2026
Link copiato negli appunti