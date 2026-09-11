ExpressVPN in super offerta: fino a 14 dispositivi protetti al prezzo più basso

ExpressVPN è uno dei servizi di rete virtuale privata più solidi, veloci e autorevoli dell’intero panorama tech globale. Oggi è al centro di una importante promozione che ti permette di abbattere il canone mensile con sconti fino all’80% su piani biennalie con mesi aggiuntivi gratuiti.

La piattaforma si distingue innanzitutto per un’immediatezza d’uso eccezionale: l’installazione richiede appena 90 secondi e basta un tocco per attivare una schermatura completa su qualsiasi dispositivi. Il protocollo proprietario Lightway è sviluppato per garantirti connessioni stabili e velocissime in modo che tu non ti accorga nemmeno di stare usando una VPN. Con un solo abbonamento puoi collegare fino a 14 dispositivi contemporaneamente garantendoti la totale copertura tra PC, smartphone e tablet.

La rete globale ti metterà a disposizione nodi strategici dislocati in ben 113 paesi, inclusi Stati Uniti e Regno Unito, consentendoti di “trasportare” la tua posizione virtuale in un istante per accedere ai cataloghi esteri o per continuare a visualizzare le piattaforme italiane anche quando ci si trova all’estero.

La sicurezza e la privacy sono affidate all’architettura TrustedServer, i cui nodi operano esclusivamente su memoria volatile RAM, assicurando la cancellazione automatica e irreversibile di ogni traccia a ogni singolo riavvio. A questo si unisce la rigorosa politica zero-log, che sancisce l’assenza totale di registrazioni sulla cronologia di navigazione e sull’attività dell’utente. Infine, i server sono offuscati al 100%, capaci di mimetizzare il traffico crittografato facendolo apparire come normale navigazione web per aggirare anche i filtri di rete più rigidi.