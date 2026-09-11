Ottieni Surfshark VPN a un prezzo mai visto prima: sfrutta l'offerta di oggi

Grazie a Surfshark VPN ottieni una connessione sicura, anonima e veloce a un prezzo super conveniente. Cosa stai aspettando? Approfitta adesso dell’offerta di oggi! Con soli 2,49 euro e con 3 mesi extra gratuiti hai il massimo al miglior prezzo. Un’ottima promozione che potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo ti consigliamo di essere veloce e attivarla subito. Con la sua applicazione multi-device attiva sui tuoi dispositivi ottieni triplici vantaggi:
- protezione da virus e malware;
- riduzione al minimo truffe e spam;
- blocco di annunci e tracker.
Tutto questo e molto di più in un’unica soluzione facilmente accessibile e particolarmente funzionale. Uno sconto così non si era mai visto. Ecco perché devi attivarla e iniziare fin da subito a proteggere la tua privacy ottenendo la migliore soluzione contro i curiosi del web oltre che l’accesso a tutti i contenuti online senza restrizioni né censure.
Cosa include Surfshark VPN con soli 2,79€ al mese
Dimentica tutti gli altri abbonamenti per sicurezza, privacy e ottimizzazione. Con Surfshark VPN hai tutto in un’unica soluzione a soli 2,79 euro al mese grazie alla nuova offerta che include anche 3 mesi extra gratuiti. Con questa soluzione hai:
- VPN veloce e sicura
- Dispositivi illimitati
- Blocco annunci
- Cookie pop-up blocker
- Bypasser (split tunneling)
- Rotazione dell’IP
- Dynamic MultiHop (doppia VPN)
- Alternative ID (Generatore di e-mail mascherate, Generatore di dettagli personali)
- Protezione dai messaggi truffa
- Controllo truffe email
- Blocco dei contenuti web
- Protezione dalle chiamate truffa
- Antivirus con scansioni pianificate, protezione webcam e protezione in tempo reale
- Alert (Avvisi di fughe di dati personali, carte di credito e documenti di identità)
- Report sulla sicurezza dei dati personali
Non perdere altro tempo! Prima metti al sicuro i tuoi dispositivi e prima sei fuori pericolo.