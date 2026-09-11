Ottieni Surfshark VPN a un prezzo mai visto prima: sfrutta l'offerta di oggi

Grazie a Surfshark VPN ottieni una connessione sicura, anonima e veloce a un prezzo super conveniente. Cosa stai aspettando? Approfitta adesso dell’offerta di oggi! Con soli 2,49 euro e con 3 mesi extra gratuiti hai il massimo al miglior prezzo. Un’ottima promozione che potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo ti consigliamo di essere veloce e attivarla subito. Con la sua applicazione multi-device attiva sui tuoi dispositivi ottieni triplici vantaggi:

protezione da virus e malware ;

; riduzione al minimo truffe e spam ;

; blocco di annunci e tracker.

Tutto questo e molto di più in un’unica soluzione facilmente accessibile e particolarmente funzionale. Uno sconto così non si era mai visto. Ecco perché devi attivarla e iniziare fin da subito a proteggere la tua privacy ottenendo la migliore soluzione contro i curiosi del web oltre che l’accesso a tutti i contenuti online senza restrizioni né censure.

Cosa include Surfshark VPN con soli 2,79€ al mese

Dimentica tutti gli altri abbonamenti per sicurezza, privacy e ottimizzazione. Con Surfshark VPN hai tutto in un’unica soluzione a soli 2,79 euro al mese grazie alla nuova offerta che include anche 3 mesi extra gratuiti. Con questa soluzione hai:

VPN veloce e sicura

Dispositivi illimitati

Blocco annunci

Cookie pop-up blocker

Bypasser (split tunneling)

Rotazione dell’IP

Dynamic MultiHop (doppia VPN)

Alternative ID (Generatore di e-mail mascherate, Generatore di dettagli personali)

Protezione dai messaggi truffa

Controllo truffe email

Blocco dei contenuti web

Protezione dalle chiamate truffa

Antivirus con scansioni pianificate, protezione webcam e protezione in tempo reale

Alert (Avvisi di fughe di dati personali, carte di credito e documenti di identità)

Report sulla sicurezza dei dati personali

Non perdere altro tempo! Prima metti al sicuro i tuoi dispositivi e prima sei fuori pericolo.