 Ottieni Surfshark VPN a un prezzo mai visto prima: sfrutta l'offerta di oggi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Ottieni Surfshark VPN a un prezzo mai visto prima: sfrutta l'offerta di oggi

Ottieni subito una connessione sicura, veloce e anonima grazie a Surfshark VPN, oggi in offerta speciale a un prezzo mai visto prima.
Ottieni Surfshark VPN a un prezzo mai visto prima: sfrutta l'offerta di oggi
Sicurezza VPN
Ottieni subito una connessione sicura, veloce e anonima grazie a Surfshark VPN, oggi in offerta speciale a un prezzo mai visto prima.
Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Grazie a Surfshark VPN ottieni una connessione sicura, anonima e veloce a un prezzo super conveniente. Cosa stai aspettando? Approfitta adesso dell’offerta di oggi! Con soli 2,49 euro e con 3 mesi extra gratuiti hai il massimo al miglior prezzo. Un’ottima promozione che potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo ti consigliamo di essere veloce e attivarla subito. Con la sua applicazione multi-device attiva sui tuoi dispositivi ottieni triplici vantaggi:

Scegli Surfshark VPN
  • protezione da virus e malware;
  • riduzione al minimo truffe e spam;
  • blocco di annunci e tracker.

Tutto questo e molto di più in un’unica soluzione facilmente accessibile e particolarmente funzionale. Uno sconto così non si era mai visto. Ecco perché devi attivarla e iniziare fin da subito a proteggere la tua privacy ottenendo la migliore soluzione contro i curiosi del web oltre che l’accesso a tutti i contenuti online senza restrizioni né censure.

Cosa include Surfshark VPN con soli 2,79€ al mese

Dimentica tutti gli altri abbonamenti per sicurezza, privacy e ottimizzazione. Con Surfshark VPN hai tutto in un’unica soluzione a soli 2,79 euro al mese grazie alla nuova offerta che include anche 3 mesi extra gratuiti. Con questa soluzione hai:

  • VPN veloce e sicura
  • Dispositivi illimitati
  • Blocco annunci
  • Cookie pop-up blocker
  • Bypasser (split tunneling)
  • Rotazione dell’IP
  • Dynamic MultiHop (doppia VPN)
  • Alternative ID (Generatore di e-mail mascherate, Generatore di dettagli personali)
  • Protezione dai messaggi truffa
  • Controllo truffe email
  • Blocco dei contenuti web
  • Protezione dalle chiamate truffa
  • Antivirus con scansioni pianificate, protezione webcam e protezione in tempo reale
  • Alert (Avvisi di fughe di dati personali, carte di credito e documenti di identità)
  • Report sulla sicurezza dei dati personali
Scegli Surfshark VPN

Non perdere altro tempo! Prima metti al sicuro i tuoi dispositivi e prima sei fuori pericolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Modelli AI troppo pericolosi: OpenAI rallenta lo sviluppo?

Modelli AI troppo pericolosi: OpenAI rallenta lo sviluppo?
Surfshark è in offerta: VPN illimitata ora a meno di 2,5 euro al mese al mese

Surfshark è in offerta: VPN illimitata ora a meno di 2,5 euro al mese al mese
Google semplifica il trasferimento delle password su Android

Google semplifica il trasferimento delle password su Android
L'Europa mette alla prova Mythos 5 e GPT-6 Astra: cosa possono fare

L'Europa mette alla prova Mythos 5 e GPT-6 Astra: cosa possono fare
Modelli AI troppo pericolosi: OpenAI rallenta lo sviluppo?

Modelli AI troppo pericolosi: OpenAI rallenta lo sviluppo?
Surfshark è in offerta: VPN illimitata ora a meno di 2,5 euro al mese al mese

Surfshark è in offerta: VPN illimitata ora a meno di 2,5 euro al mese al mese
Google semplifica il trasferimento delle password su Android

Google semplifica il trasferimento delle password su Android
L'Europa mette alla prova Mythos 5 e GPT-6 Astra: cosa possono fare

L'Europa mette alla prova Mythos 5 e GPT-6 Astra: cosa possono fare
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 set 2026
Link copiato negli appunti