 Surfshark è in offerta: VPN illimitata ora a meno di 2,5 euro al mese al mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Surfshark è in offerta: VPN illimitata ora a meno di 2,5 euro al mese al mese

Con Surfshark VPN è ora possibile accedere a una VPN completa e veloce a meno di 2,5 euro al mese, ecco la promo da attivare oggi.
Surfshark è in offerta: VPN illimitata ora a meno di 2,5 euro al mese al mese
Sicurezza VPN
Con Surfshark VPN è ora possibile accedere a una VPN completa e veloce a meno di 2,5 euro al mese, ecco la promo da attivare oggi.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Surfshark è in promo e si conferma la scelta giusta per una nuova VPN senza limiti. Con la promo in corso a settembre, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 27 mesi di utilizzo. Da segnalare anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il

Attiva qui l’offerta di Surfshark

, dal box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

surfshark-offerta-vpn-antivirus-anti-tracker-adblocker-da-2-49e-con-3-mesi-extra

Surfshark VPN, ecco l’offerta da scegliere oggi

Per chi punta su Surfshark c’è la possibilità di sfruttare una VPN senza limiti caratterizzata dalla possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, in grado di garantire all’utente un accesso sicuro e protetto a Internet, anche quando si sta navigando da una rete non privata.

In aggiunta, il servizio prevede una politica zero log, eliminando qualsiasi forma di tracciamento della propria attività. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online.

Il servizio, inoltre, prevede la possibilità di navigare da più dispositivi in contemporanea, per un utilizzo multi-piattaforma della VPN, senza limitazioni di banda e di traffico dati. Si tratta, quindi, di una VPN completa e ricca di funzionalità, adatta a tutti i contesti d’uso.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, con la possibilità di sfruttare 27 mesi di utilizzo illimitato del servizio, senza limitazioni di alcun tipo, e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google semplifica il trasferimento delle password su Android

Google semplifica il trasferimento delle password su Android
L'Europa mette alla prova Mythos 5 e GPT-6 Astra: cosa possono fare

L'Europa mette alla prova Mythos 5 e GPT-6 Astra: cosa possono fare
Agenti di OpenAI hanno usato altri siti per comunicare

Agenti di OpenAI hanno usato altri siti per comunicare
Anthropic conferma un quarto attacco effettuato da Claude

Anthropic conferma un quarto attacco effettuato da Claude
Google semplifica il trasferimento delle password su Android

Google semplifica il trasferimento delle password su Android
L'Europa mette alla prova Mythos 5 e GPT-6 Astra: cosa possono fare

L'Europa mette alla prova Mythos 5 e GPT-6 Astra: cosa possono fare
Agenti di OpenAI hanno usato altri siti per comunicare

Agenti di OpenAI hanno usato altri siti per comunicare
Anthropic conferma un quarto attacco effettuato da Claude

Anthropic conferma un quarto attacco effettuato da Claude
Davide Raia
Pubblicato il
10 set 2026
Link copiato negli appunti