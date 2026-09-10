Surfshark è in offerta: VPN illimitata ora a meno di 2,5 euro al mese al mese

Surfshark è in promo e si conferma la scelta giusta per una nuova VPN senza limiti. Con la promo in corso a settembre, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 27 mesi di utilizzo. Da segnalare anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il

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Surfshark VPN, ecco l’offerta da scegliere oggi

Per chi punta su Surfshark c’è la possibilità di sfruttare una VPN senza limiti caratterizzata dalla possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, in grado di garantire all’utente un accesso sicuro e protetto a Internet, anche quando si sta navigando da una rete non privata.

In aggiunta, il servizio prevede una politica zero log, eliminando qualsiasi forma di tracciamento della propria attività. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online.

Il servizio, inoltre, prevede la possibilità di navigare da più dispositivi in contemporanea, per un utilizzo multi-piattaforma della VPN, senza limitazioni di banda e di traffico dati. Si tratta, quindi, di una VPN completa e ricca di funzionalità, adatta a tutti i contesti d’uso.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, con la possibilità di sfruttare 27 mesi di utilizzo illimitato del servizio, senza limitazioni di alcun tipo, e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.