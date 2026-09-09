 Nuova offerta da NordVPN: il piano da 28 mesi è in sconto
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Nuova offerta da NordVPN: il piano da 28 mesi è in sconto

NordVPN lancia una nuova offerta con 28 mesi a prezzo scontato: si tratta della soluzione giusta per una VPN illimitata e ricca di vantaggi.
Nuova offerta da NordVPN: il piano da 28 mesi è in sconto
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NordVPN lancia una nuova offerta con 28 mesi a prezzo scontato: si tratta della soluzione giusta per una VPN illimitata e ricca di vantaggi.
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NordVPN lancia una nuova promo: scegliendo oggi il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (utilizzando il codice sconto BLAZE4MO) è possibile accedere alla VPN in modo illimitato, con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è accessibile tramite ilsito ufficiale di NordVPN, disponibile premendo sul box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

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La migliore VPN da attivare oggi

Con NordVPN è possibile accedere a un servizio completo e illimitato. Tra le caratteristiche troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una rete non privata
  • una politica zero log che elimina il tracciamento della propria attività online durante l’uso della VPN
  • un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica e censure online
  • la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza  limitazioni di banda o di traffico dati, con lo stesso account

Si tratta, quindi, di una VPN completa, senza punti e pensata per un utilizzo multi-piattaforma e multi-dispositivo. Il servizio, anche grazie alla promo in corso, garantisce l’accesso a diversi vantaggi, con condizioni ottime per chi ha bisogno di una VPN illimitata.

Grazie alla promo in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo (bisogna inserire il codice BLAZE4MO al momento dell’attivazione per ottenere il bonus extra).

L’offerta prevede anche 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Per attivare subito la promo è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura online, in modo da poter attivare rapidamente il servizio.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
9 set 2026
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