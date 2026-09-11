Mantax Otax: ransomware e spyware per Android

I ricercatori di Zimperium hanno individuato un nuovo malware per Android, denominato Mantax Otax, che combina le funzionalità di ransomware e spyware. Può quindi rubare e cifrare i dati, oltre che permettere il monitoraggio in tempo reale da remoto. Attualmente ha una distribuzione limitata (solo in Indonesia), ma potrebbe arrivare in altri paesi.

Descrizione del malware e protezioni consigliate

Il malware viene distribuito tramite app pubblicate su un servizio di file sharing. I cybercriminali cercano di convincere gli utenti al download con messaggi di phishing o ingegneria sociale. Si tratta quindi di file APK che devono essere installati manualmente (sideloading). All’avvio dell’app vengono chiesti numerosi permessi, incluso quello per i servizi di accessibilità che sono in pratica equivalenti ai privilegi di amministratore.

Dopo aver effettuato la connessione con il server C2 (command and control), Mantax Otax avvia la cifratura dei file con l’algoritmo AES ed elimina i file originali. Questa operazione ha maggiore successo sui vecchi dispositivi (con Android 9 e versioni precedenti), in quanto da Android 10 ci sono più protezioni. Al termine viene mostrata una chat che dovrebbe essere utilizzata per negoziare il pagamento del riscatto.

Il malware offre anche altre funzionalità pericolose. Può mostrare una falsa schermata di blocco per rubare il PIN, accedere a SMS, contatti, cronologia delle chiamate, cronologia del browser, elenco delle app, account Google, posizione, messaggi di WhatsApp e Telegram.

Mantax Otax include anche un modulo per la sorveglianza. Può catturare screenshot, registrare lo schermo e consentire ai cybercriminali di vedere il contenuto dello schermo in tempo reale. Ciò permette di intercettare qualsiasi dato personale e di pagamento. Il malware può infine scattare foto con le fotocamere posteriori e frontale.

Come detto, le app non sono distribuite tramite Play Store, quindi gli utenti non devono mai scaricare file APK da fonti sconosciute. Fortunatamente vengono rilevate e bloccate da Play Protect.