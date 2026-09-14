Viaggio a settembre con privacy online al top grazie alla nuova offerta di Surfshark

Le persone che hanno in programma un viaggio a settembre e desiderano mantenere una privacy online a prova di hacker possono prendere in considerazione la nuova offerta di Surfshark VPN, che consente di risparmiare fino all’85% sui piani della durata di due anni con prezzi a partire da 2,49 euro al mese e tre mesi extra di servizio in regalo.

La VPN di Surfshark permette di connettersi alle reti Wi-Fi non protette di aeroporti e hotel in totale sicurezza, oltre che di navigare sul web in privato mantenendo nascosti i propri dati personali e credenziali sensibili come quelle bancarie, così come le informazioni relative alle proprie carte di credito.

Surfshark offre una protezione sempre attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. Inoltre, grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva, è utilizzabile da chiunque, anche da chi non ha mai impiegato una VPN prima d’ora in vita sua.

L’utilizzo di una VPN come quella di Surfshark consente inoltre di sperimentare la navigazione in Internet prima della pubblicità, dal momento che blocca gli annunci pubblicitari presenti nei siti web, i pop-up dei cookie e gli stessi tracker che tracciano gli utenti e i loro dati personali.

Tutti i piani di Surfshark VPN sono coperti dalla garanzia di rimborso di 30 giorni. Di fatto, dunque, è possibile provare il servizio per un mese, al termine del quale si è liberi se rinnovare il servizio oppure richiedere il rimborso completo di quanto speso.

Altri due vantaggi di Surfshark sono l’utilizzo su un numero illimitato di dispositivi con una singola licenza e una severa politica di no-log. Quest’ultima fa sì che nessuno possa risalire all’attività svolta sul web dagli utenti di Surfshark, né tantomeno chi lavora all’interno dell’azienda che offre il servizio di rete privata virtuale.