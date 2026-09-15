Firefox 156: PDF fino al 45% più veloci e meno consumo di RAM

Mozilla mantiene il suo nuovo ritmo di pubblicazione. Firefox 156 arriva quindici giorni dopo la versione 155. Il grosso del lavoro riguarda le prestazioni e la stabilità, non l’aspetto del browser.

PDF, JPEG e VPN: tre cantieri tecnici riuniti in un unico aggiornamento

Il lettore PDF di Firefox si basa su PDF.js, una tecnologia sviluppata internamente. Finora, questo modulo si avviava solo all’apertura di un documento, da cui una leggera attesa prima della visualizzazione. A partire da Firefox 156, si avvia in background fin dal lancio del browser, ancor prima che un PDF venga aperto. Mozilla annuncia fino al 45% di tempo di avvio in meno.

Altro cantiere: la visualizzazione delle immagini JPEG di grandi dimensioni, un caso frequente quando una pagina web riduce a schermo una foto in alta definizione. Firefox si appoggia ormai sulla funzione IDCT scaling della libreria libjpeg-turbo. Riduce l’immagine durante la decodifica anziché caricare prima la versione completa in memoria. Secondo i test citati nel rapporto di bug all’origine della correzione, la memoria utilizzata può essere divisa per 20 sulle immagini più voluminose, e la decodifica è circa due volte più rapida. Per l’utente, il guadagno non si nota necessariamente nell’uso quotidiano, ma piuttosto sul fronte delle risorse di sistema.

L’aggiornamento corregge anche una regressione di Firefox 155 che interrompeva completamente la connessione di rete quando la VPN gratuita integrata era attivata. Lo stesso vale per un bug che impediva ad alcuni siti in HTTP di caricarsi quando il DNS over HTTPS era attivo. Si aggiungono diverse correzioni più puntuali, in particolare per sottotitoli che scomparivano in Picture-in-Picture, la riproduzione di file FLAC ad alta risoluzione in MP4 su siti come Bilibili, o lo spostamento involontario di preferiti fuori dalla loro cartella durante un trascinamento di gruppo.

Firefox aggiorna macOS e Android, in attesa del nuovo restyling Nova

Su macOS, Firefox può ormai avviarsi automaticamente all’accensione del computer, e le politiche di distribuzione aziendale si estendono a questa piattaforma. Su Android, le notifiche di riproduzione multimediale guadagnano i pulsanti precedente e successivo, e i dispositivi con Android 14 passano alla condivisione nativa del sistema pur mantenendo alcune azioni proprie di Firefox, come l’invio di una scheda verso un altro dispositivo.

La barra degli indirizzi mostra inoltre suggerimenti sponsorizzati in Italia, Germania e Francia. Mozilla prevede di pubblicare Firefox 157 tra due settimane, con in linea di principio il rilascio predefinito di Nova, il restyling grafico del browser che seguiamo da alcuni mesi.