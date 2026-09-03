Brave per desktop è più veloce di Chrome, Edge e Firefox

La software house fondata da Brendan Eich ha pubblicato i risultati di un test che dimostrano le prestazioni superiori di Brave per desktop rispetto a Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox, i tre browser più utilizzati dagli utenti. I benchmark evidenziano un uso inferiore delle risorse (CPU e memoria), un caricamento più veloce delle pagine e un consumo minori di energia.

Brave supera i concorrenti in tutto

I test sono stati eseguiti su un Mac Mini con chip Apple M2, 8 GB di RAM e macOS 26.5.1. Il confronto è stato effettuato tra Brave 1.92.139, Chrome 150.0.7871.184, Edge 150.0.4078.83 e Firefox 146.0.1. Tale scelta è piuttosto discutibile, in quanto i Mac mini e le versioni Arm dei browser non hanno la stessa popolarità di un PC Windows.

Per i test sono stati scelti i 50 siti web più popolari secondo le statistiche di Brave Search (altra scelta discutibile perché non è sicuramente il motore di ricerca più utilizzato dagli utenti). Il primo test ha evidenziato che Brave consuma meno energia (31,1 mWh) nel caricamento delle pagine web rispetto ai browser concorrenti.

La superiorità di Brave si nota maggiormente con i test relativi all’uso delle risorse. il browser utilizza solo il 33% della CPU contro il 47% di Chrome, il 53% di Edge e il 78% di Firefox. Uno dei vantaggi è rappresentato dall’ad blocker integrato che elimina le inserzioni velocizzando il caricamento delle pagine.

Le funzionalità di blocco per pubblicità e tracker hanno un impatto positivo anche sull’uso della memoria. Brave occupa circa 1,2 GB di RAM contro 1,75 GB di Chrome, 1,62 GB di Edge e 1,65 GB di Firefox. Brave carica una pagina in circa 4,4 secondi (media), ovvero il 16% in meno di Chrome, il 20% in meno di Firefox e il 36% in meno di Edge.

L’ultimo test riguarda i dati di rete. Brave utilizza circa 4,4 MB in ingresso per ogni pagina caricata, mentre i dati in uscita sono solo 0,18 MB per ogni pagina richiesta. Il test evidenzia trasferimenti dati fino al 55% inferiori rispetto ai browser concorrenti.