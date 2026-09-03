 Edge non deve rispettare il DMA, sconfitta per Opera
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Edge non deve rispettare il DMA, sconfitta per Opera

Il Tribunale generale dell'Unione europea ha confermato la decisione della Commissione: Microsoft non deve rispettare il Digital Markets Act per Edge.
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Il Tribunale generale dell'Unione europea ha confermato la decisione della Commissione: Microsoft non deve rispettare il Digital Markets Act per Edge.
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Il Tribunale generale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato da Opera oltre due anni fa. Microsoft non deve essere designata come gatekeeper per Edge, confermando la decisione della Commissione europea. La software house norvegese potrebbe ora rivolgersi alla Corte di Giustizia.

Edge supera la soglia minima, ma il market share è basso

Al termine di un’indagine durata circa 5 mesi, la Commissione europea ha stabilito a metà febbraio 2024 che Edge non deve essere considerato un “Core Platform Service”, quindi è soggetto al Digital Markets Act (DMA). Opera aveva quindi presentato ricorso, in quanto il browser è preinstallato in Windows 11 e pertanto Microsoft ha un enorme vantaggio rispetto ai concorrenti.

Il Tribunale generale dell’Unione europea ha respinto integralmente il ricorso della software house norvegese. La valutazione della Commissione è corretta per tre principali motivi. Sebbene superi la soglia quantitativa (45 milioni di utenti attivi al mese), Edge ha un market share molto inferiore agli altri browser (Chrome e Safari) che devono rispettare il DMA.

La Commissione ha inoltre verificato che l’integrazione di Edge nell’ecosistema Microsoft, tra cui la preinstallazione su Windows, non contribuisce in misura sufficiente a fare del browser un punto di accesso importante (gateway) ai sensi del DMA. Infine, la Commissione ha evidenziato che Edge sfrutta il motore di rendering Blink, quindi Microsoft ha meno controllo su alcuni aspetti del browser.

Opera può eventualmente presentare appello alla Corte di Giustizia entro due mesi e dieci giorni. Un portavoce della software house ha dichiarato:

La lotta per dare agli utenti maggiore controllo sui propri dispositivi e la possibilità di decidere autonomamente quale software utilizzare continua.

Microsoft festeggia ovviamente la decisione del tribunale:

Accogliamo con favore la decisione del Tribunale e continuiamo a collaborare con la Commissione e con l’intero settore per garantire che le piattaforme designate da Microsoft siano pienamente conformi al DMA.

Fonte: Tribunale generale dell'Unione europea (PDF)

Pubblicato il 3 set 2026

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