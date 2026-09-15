Meta One: nuovi abbonamenti per utenti, creator e aziende

Da fine maggio sono disponibili gli abbonamenti Plus per WhatsApp, Instagram e Facebook. L’azienda di Menlo Park aveva anche avviato i test per piani Meta One in alcuni paesi. Oggi è iniziato il rollout globale di sei nuovi abbonamenti per utenti, creator e aziende. Le funzionalità base delle app e di Meta AI rimangono gratuite.

Meta One: Core, Premium, Essential, Advanced, Expert e Max

Gli utenti possono ancora sottoscrivere gli abbonamenti Plus di WhatsApp, Instagram e Facebook. I prezzi sono 2,99 dollari/mese per il primo e 3,99 dollari/mese per gli altri due. Tra le novità già disponibili e in arrivo ci sono: caratteri personalizzati per messaggi diretti e Storie, notifiche quando persone specifiche visualizzano le Storie e anteprime dei messaggi diretti per Instagram Plus; opzioni di personalizzazione per Messenger, maggiori statistiche sui Reels e super reazioni a Reels e post per Facebook Plus; storage per chat, backup dei contenuti multimediali e Focus Schedules per WhatsApp Plus.

Gli utenti possono ora sottoscrivere anche i piani Meta One Core e Premium. Includono tutte le funzionalità Plus di WhatsApp, Instagram e Facebook, oltre alla possibilità di usare le funzionalità avanzate di Meta AI, tra cui generazione di immagini e video con i modelli Muse. I costi sono 7,99 dollari/mese e 19,99 dollari/mese. Il piano Core permette un risparmio agli utenti che usano le tre app.

Per creator e aziende sono disponibili quattro piani: Meta One Essential, Advanced, Expert e Max. In aggiunta a quelle dei piani precedenti ci sono funzionalità specifiche per creare contenuti e rimanere in contatto con follower o clienti, oltre al badge di verifica, la protezione contro le impersonificazioni e assistenza dedicata. I costi sono 14,99 dollari/mese, 49,99 dollari/mese, 149,99 dollari/mese e 499,99 dollari/mese. Tutti i dettagli sono in questa pagina.