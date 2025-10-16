App IO: in arrivo questo messaggio dall'Agenzia delle Entrate

Abbiamo appena visto comparire sul nostro smartphone un nuovo messaggio dell’app IO, inviato dall’Agenzia delle Entrate. Molti cittadini lo stanno ricevendo proprio in queste ore. Fa riferimento a una scadenza ormai alle porte e relativa alla dichiarazione dei redditi. È bene non ignorare l’avviso.

Agenzia delle Entrate: il messaggio sull’app IO

Ecco la notifica comparsa poco fa sul display. La descrizione allegata è già piuttosto chiara per capire di cosa si tratta: Ricordati di inviare la tua dichiarazione .

Nel caso in cui la notifica sia stata cancellata, niente paura. È possibile recuperarlo all’interno della sezione Messaggi dell’app IO.

Una volta aperto, il messaggio ricorda che il 31 ottobre 2025 sarà l’ultimo giorno utile per trasmettere il modello Redditi precompilato. Rimangono dunque poco più di due settimane per accedere alla propria area riservata e procedere all’invio, eventualmente verificando i dati e correggendoli o integrandoli.

Il calendario delle scadenze

C’è anche il link che rimanda al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate con tutte le informazioni sulla dichiarazione precompilata, include le novità del 2025. Restando in tema, il portale propone un calendario con le prossime scadenze da tenere a mente. Eccole.