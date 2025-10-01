Adobe Premiere per l'editing arriva su iPhone ed è gratis

Adobe ha appena lanciato la versione iOS di Premiere, portando finalmente uno degli strumenti di editing video più amati direttamente sugli iPhone. L’app è gratuita e pensata per chi crea contenuti in mobilità, con una serie di funzioni che non hanno nulla da invidiare alla versione desktop. Timeline multitraccia, editing 4K HDR, regolazione di colore e ombre, didascalie automatiche e strumenti audio avanzati, tutto ottimizzato per lo schermo di uno smartphone.

Editing video su iPhone: Adobe lancia Premiere con strumenti pro

Registrare con il telefono è pratico, peccato per tutti i rumori di sottofondo. Ma con Premiere per iPhone basta muovere un cursore. Si sposta e si riducono i rumori ambientali e amplificare la voce. Funziona anche se il video è stato girato in metropolitana o in mezzo al traffico.

Adobe ha integrato nell’app diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Si possono creare effetti sonori partendo da un prompt testuale, oppure canticchiare una melodia e lasciare che l’AI la trasformi in un suono da usare nel video. Grazie ai modelli Firefly, è possibile generare adesivi, immagini e persino transizioni animate partendo da una foto. Attenzione, queste funzioni richiedono crediti a pagamento, ma l’app offre anche una libreria gratuita di clip, suoni e immagini.

Sincronizzazione con Adobe Cloud

Una delle funzioni più utili è la sincronizzazione via Adobe Cloud. Si può iniziare a montare un video sull’iPhone e continuare su desktop senza perdere nulla. Al momento, però, il flusso è unidirezionale, da mobile a desktop, non viceversa. Una limitazione che Adobe promette di risolvere presto.

Con questo lancio, Adobe vuole fare le scarpe ad app popolari come CapCut di ByteDance ed Edits di Meta. E ha tutte le carte per conquistare i creator che vogliono fare tutto dallo smartphone.