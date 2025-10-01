 Adobe Premiere per l'editing arriva su iPhone ed è gratis
L'app Premiere di Adobe arriva su iOS con funzioni professionali, come l'editing video multitraccia, 4K HDR, AI per effetti sonori, ecc.
Adobe ha appena lanciato la versione iOS di Premiere, portando finalmente uno degli strumenti di editing video più amati direttamente sugli iPhone. L’app è gratuita e pensata per chi crea contenuti in mobilità, con una serie di funzioni che non hanno nulla da invidiare alla versione desktop. Timeline multitraccia, editing 4K HDR, regolazione di colore e ombre, didascalie automatiche e strumenti audio avanzati, tutto ottimizzato per lo schermo di uno smartphone.

Editing video su iPhone: Adobe lancia Premiere con strumenti pro

Registrare con il telefono è pratico, peccato per tutti i rumori di sottofondo. Ma con Premiere per iPhone basta muovere un cursore. Si sposta e si riducono i rumori ambientali e amplificare la voce. Funziona anche se il video è stato girato in metropolitana o in mezzo al traffico.

Adobe ha integrato nell’app diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Si possono creare effetti sonori partendo da un prompt testuale, oppure canticchiare una melodia e lasciare che l’AI la trasformi in un suono da usare nel video. Grazie ai modelli Firefly, è possibile generare adesivi, immagini e persino transizioni animate partendo da una foto. Attenzione, queste funzioni richiedono crediti a pagamento, ma l’app offre anche una libreria gratuita di clip, suoni e immagini.

Sincronizzazione con Adobe Cloud

Una delle funzioni più utili è la sincronizzazione via Adobe Cloud. Si può iniziare a montare un video sull’iPhone e continuare su desktop senza perdere nulla. Al momento, però, il flusso è unidirezionale, da mobile a desktop, non viceversa. Una limitazione che Adobe promette di risolvere presto.

Con questo lancio, Adobe vuole fare le scarpe ad app popolari come CapCut di ByteDance ed Edits di Meta. E ha tutte le carte per conquistare i creator che vogliono fare tutto dallo smartphone.

Fonte: Apple

Pubblicato il 1 ott 2025

1 ott 2025
