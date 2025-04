Instagram lancia Edits, il clone di CapCut con strumenti avanzati

Meta ha appena lanciato a livello globale Edits, la sua risposta a CapCut di TikTok. Disponibile sia su iOS che su Android, l’app di video editing offre una serie di funzionalità avanzate e strumenti AI interessanti.

La buona notizia è che tutte le funzioni di Edits saranno accessibili gratuitamente al lancio. La cattiva? Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha già fatto sapere che le versioni future dell’app potrebbero includere funzionalità a pagamento.

Ma perché Meta si è buttata nel mondo delle app di video editing? La risposta è semplice: CapCut era stata rimossa dagli app store statunitensi quando il ban di TikTok è entrato brevemente in vigore. E anche se l’app è tornata online, il futuro di TikTok negli Stati Uniti resta incerto. Meta, quindi, è pronta a “colmare il vuoto” lasciato dal suo rivale.

Meta vuole spingere i creator di ogni genere a usare Edits per tutti i loro contenuti di breve durata, non solo per Instagram o Facebook. L’app, infatti, è pensata per aiutare i creator a realizzare video per qualsiasi piattaforma, TikTok e Shorts di YouTube compresi.

Le funzioni di Edits

Una delle differenze principali tra Edits e CapCut è la possibilità di esportare video senza watermark. Con CapCut, infatti, bisogna pagare per la versione Pro per dire addio al logo dell’app.

Edits offre uno strumento chiamato “Ideas” per annotare idee per nuovi video, mentre la funzione “Projects” aiuta a organizzare e gestire diverse creazioni in un unico posto. E se si cerca ispirazione, niente paura: il tool “Inspirations” permetterà di sfogliare gli audio di tendenza per creare video con le tracce del momento.

Effetti speciali e AI

Edits non si fa mancare nulla in fatto di effetti. La funzione “Green screen” permette di sostituire lo sfondo dei video, mentre “Timeline” aiuta a organizzare e regolare le clip. E se si vuole aggiungere i sottotitoli automatici o la musica dalla libreria di Instagram, basta un tap. Ma la vera chicca sono gli strumenti AI. Con la funzione “Animate“, si possono trasformare le immagini statiche in video, mentre “Cutouts” permette di isolare oggetti specifici con una precisione chirurgica.

I video, una volta editati, si possono condividere direttamente su Instagram o Facebook dall’app. Oppure, è possibile esportarli per postarli su altre piattaforme. Ma non è finita qui. Edits offre anche insights per analizzare la strategia di contenuti e i fattori che influenzano reach e distribuzione.

Le nuove funzionalità in arrivo

Meta ha già anticipato alcune nuove funzionalità che arriveranno su Edits in futuro. “Modify“, ad esempio, permetterà ai creator di usare l’AI per alterare il look and feel dei loro video. “Keyframes“, invece, consentirà di scegliere momenti specifici per cambiare posizione, rotazione o dimensione delle clip.

E per i creator che amano il lavoro di squadra, presto sarà possibile collaborare con altri creator o brand per ricevere feedback sulle bozze. Senza contare l’arrivo di nuovi font, animazioni di testo, transizioni, effetti vocali, filtri, effetti sonori e opzioni musicali.