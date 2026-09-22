Spotify Free: 3 giorni di attesa per le novità

Negli ultimi anni Spotify ha collezionato una serie di decisioni controverse. Alle scelte societarie discutibili, si aggiunge l’eccessiva visibilità concessa ai brani creati con l’AI. Un fenomeno che ha peggiorato la qualità dell’esperienza d’ascolto al punto da costringere il colosso dello streaming ad annunciare contromisure per arginarne la diffusione.

Spotify ha trovato un nuovo modo per far pagare l’abbonamento ed è molto subdolo…

Fin dai suoi esordi, il servizio di streaming offre un accesso gratuito al suo catalogo musicale, a fronte di interruzioni pubblicitarie estremamente frequenti e di una sfilza di inconvenienti più o meno sopportabili, come l’ordine casuale dei brani in un album. A quanto pare non è finita… perché sta per arrivare il blocco delle nuove uscite per tre giorni.

L’informazione ci arriva direttamente da Reddit, dove un utente ha condiviso uno screenshot della sua applicazione. Stava per ascoltare un album appena uscito, quando un messaggio di avviso è comparso sul suo schermo: Vuoi ascoltare questo adesso? Ascolta ora con Premium, oppure gratuitamente 3 giorni dopo la sua uscita. In altre parole, Spotify vuole impedire agli utenti senza abbonamento di accedere direttamente alle nuove uscite musicali.

Per ora riguarda il mercato indiano, ma poi?…

L’alternativa per gli utenti gratis è aspettare 72 ore prima di riprodurre un nuovo brano o sottoscrivere un abbonamento a pagamento. La novità sembra circoscritta all’India, complici i recenti accordi locali con Universal Music per quest’area. Tuttavia, nonostante le dure reazioni della community, non è affatto escluso che questa strategia possa essere estesa su scala globale.