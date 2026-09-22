 Spotify Free: 3 giorni di attesa per le novità
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Spotify Free: 3 giorni di attesa per le novità

Spotify introduce un blocco di 3 giorni sulle nuove uscite per gli utenti senza abbonamento. Al via il test in India.
Spotify Free: 3 giorni di attesa per le novità
Informatica App e Software
Spotify introduce un blocco di 3 giorni sulle nuove uscite per gli utenti senza abbonamento. Al via il test in India.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Negli ultimi anni Spotify ha collezionato una serie di decisioni controverse. Alle scelte societarie discutibili, si aggiunge l’eccessiva visibilità concessa ai brani creati con l’AI. Un fenomeno che ha peggiorato la qualità dell’esperienza d’ascolto al punto da costringere il colosso dello streaming ad annunciare contromisure per arginarne la diffusione.

Spotify ha trovato un nuovo modo per far pagare l’abbonamento ed è molto subdolo…

Fin dai suoi esordi, il servizio di streaming offre un accesso gratuito al suo catalogo musicale, a fronte di interruzioni pubblicitarie estremamente frequenti e di una sfilza di inconvenienti più o meno sopportabili, come l’ordine casuale dei brani in un album. A quanto pare non è finita… perché sta per arrivare il blocco delle nuove uscite per tre giorni.

L’informazione ci arriva direttamente da Reddit, dove un utente ha condiviso uno screenshot della sua applicazione. Stava per ascoltare un album appena uscito, quando un messaggio di avviso è comparso sul suo schermo: Vuoi ascoltare questo adesso? Ascolta ora con Premium, oppure gratuitamente 3 giorni dopo la sua uscita. In altre parole, Spotify vuole impedire agli utenti senza abbonamento di accedere direttamente alle nuove uscite musicali.

Per ora riguarda il mercato indiano, ma poi?…

L’alternativa per gli utenti gratis è aspettare 72 ore prima di riprodurre un nuovo brano o sottoscrivere un abbonamento a pagamento. La novità sembra circoscritta all’India, complici i recenti accordi locali con Universal Music per quest’area. Tuttavia, nonostante le dure reazioni della community, non è affatto escluso che questa strategia possa essere estesa su scala globale.

Fonte: Reddit

Pubblicato il 22 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La mappa per trovare i porcini non va giù ai fungaioli

La mappa per trovare i porcini non va giù ai fungaioli
Gmail si aggiorna: arriva il tasto per copiare al volo i codici 2FA

Gmail si aggiorna: arriva il tasto per copiare al volo i codici 2FA
Bug YouTube su Android: i video orizzontali coperti dai suggerimenti

Bug YouTube su Android: i video orizzontali coperti dai suggerimenti
Licensel amplia il suo catalogo: arrivano Office 2024 Professional Plus e Adobe Acrobat Pro

Licensel amplia il suo catalogo: arrivano Office 2024 Professional Plus e Adobe Acrobat Pro
La mappa per trovare i porcini non va giù ai fungaioli

La mappa per trovare i porcini non va giù ai fungaioli
Gmail si aggiorna: arriva il tasto per copiare al volo i codici 2FA

Gmail si aggiorna: arriva il tasto per copiare al volo i codici 2FA
Bug YouTube su Android: i video orizzontali coperti dai suggerimenti

Bug YouTube su Android: i video orizzontali coperti dai suggerimenti
Licensel amplia il suo catalogo: arrivano Office 2024 Professional Plus e Adobe Acrobat Pro

Licensel amplia il suo catalogo: arrivano Office 2024 Professional Plus e Adobe Acrobat Pro
Tiziana Foglio
Pubblicato il
22 set 2026
Link copiato negli appunti