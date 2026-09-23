Clipchamp, arriva l'upscaling AI in 4K: bene, ma non benissimo

C’è una novità importante da segnalare per Clipchamp, l’applicazione di Microsoft dedicata all’editing video e integrata in Windows 11: è arrivato l’upscaling AI. Ho appena controllato sul mio PC e risulta già disponibile. In italiano si chiama molto semplicemente Aumenta la risoluzione. Vediamo come funziona e a chi può tornare utile.

Upscaling AI fino al formato 4K per Clipchamp

La funzione è chiara, ben spiegata nella descrizione del software: Aumenta la risoluzione dei video per un aspetto più nitido e chiaro, anche se è stato registrato con un telefono meno recente . Non è dato sapere perché il gruppo di Redmond dia per scontato che i filmati debbano essere catturati per forza di cose con uno smartphone, ma sorvoliamo.

È sufficiente selezionare una qualsiasi clip aggiunta alla timeline per veder comparire nella parte destra dell’interfaccia la voce Aumenta la risoluzione. Un clic mostra quando riportato nello screenshot qui sotto, con la possibilità di scegliere tra le opzioni 1080p e 4K. Naturalmente, per la definizione maggiore serve più potenza di calcolo e di conseguenza un’attesa più lunga.

Un primo test: qualcosa è andato storto

Facciamo un test estremo. Quest’estate ho registrato alcuni video con un dispositivo che non fa certo dell’alta risoluzione il suo punto di forza, la Nilox Mini Action Cam.

Salva video in formato 1280×720 pixel, senza possibilità di sceglierne altri, con una qualità d’altri tempi (che poi è esattamente la ragione per cui l’ho comprata). Proviamo a caricarne uno in Clipchamp. Qui sotto un ritaglio 1:1.

Di seguito, invece, il risultato finale, dopo averlo sottoposto all’aumento della risoluzione con l’intelligenza artificiale, spingendoci fino al 4K. La clip dura pochi secondi, l’elaborazione ha richiesto circa un minuto di attesa. Per ragioni che non so spiegare, invece di incrementare la definizione, tutto è diventato psichedelico.

Se la funzionalità non compare subito, è possibile forzare l’installazione dell’ultima versione aprendo Microsoft Store, selezionando la scheda Download e premendo Controlla aggiornamenti disponibili.