Discord attiva la verifica dell'età, dopo le proteste

All’inizio di febbraio, Discord aveva annunciato l’introduzione della verifica dell’età in tutto il mondo. Visti i precedenti, molti utenti hanno protestato evidenziando i rischi per sicurezza e privacy. L’azienda californiana ha quindi deciso di posticipare il lancio. Ieri sera ha comunicato l’avvio del rollout globale e fornito più dettagli sul funzionamento.

Sette metodi per verificare l’età

Discord sottolinea che oltre il 90% degli utenti non dovrà confermare l’età. Usando alcuni “segnali” dell’account, come la data di iscrizione e le attività nelle varie community (server), verrà automaticamente assegnato il gruppo Adulto (18 anni in poi) o Adolescente (13-17 anni). Questa operazione viene effettuata da un modello di machine learning. Se il gruppo è sbagliato o non è possibile l’assegnazione automatica, l’utente può effettuare la verifica dell’età.

Inizialmente erano disponibili solo due metodi: riconoscimento facciale (selfie) e scansione del documento di identità + selfie. Lo stesso partner di Discord (k-ID) offre ora altre due opzioni: carta di credito e AgeKey. La prima è ovviamente riservata ai maggiorenni e prevede l’addebito temporaneo di 0,50 dollari (tramite Stripe) per confermare la validità.

AgeKey è simile alle passkey, ma include l’informazione sull’età. Viene conservato sul dispositivo e può essere utilizzato su ogni sito supportato. Gli utenti possono anche utilizzare Google Wallet in alcuni paesi (Brasile, Singapore, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti), dove è possibile aggiungere il passaporto.

I metodi che garantiscono una maggiore privacy sfruttano Google Play Store e Apple App Store. In entrambi i casi, l’utente non deve fornire l’età esatta, ma solo l’intervallo di età associato all’account. Discord sottolinea che tutti i dati verranno immediatamente cancellati dopo aver completato la verifica dell’età.

Gli utenti nel gruppo Adolescenti non riceveranno i messaggi degli sconosciuti, ma solo una richiesta di contatto. Non potranno accedere ai server per adulti e i contenuti (immagini e video) non adatti ai minori verranno bloccati o sfocati. Le suddette novità sono valide in tutto il mondo con quattro eccezioni (Australia, Brasile, Regno Unito e Texas).