Discord, verifica dell'età per tutti: cosa cambia e da quando

Verifica dell’età in arrivo anche per Discord. La piattaforma ha appena annunciato che a partire da marzo inizierà a considerare tutti gli utenti come dei ragazzini, a livello globale. Di default avranno accesso solo a contenuti ritenuti sicuri, per gli altri bisognerà necessariamente passare da un age gate.

La verifica dell’età in arrivo su Discord

La modalità di verifica sarà rispettosa della privacy, è questa la promessa. Potrà essere effettuata con riconoscimento facciale oppure con l’invio di un documento attraverso partner certificati. Entrerà in azione anche un sistema che, agendo in background, determinerà se un account appartiene a un adulto o meno, con tutta probabilità analizzando il comportamento e le interazioni. I video selfie impiegati saranno elaborati in locale sul dispositivo e i documenti trasmessi verranno eliminati rapidamente.

Senza questo passaggio, i contenuti per adulti rimarranno nascosti, non sarà possibile entrare in alcuni canali e server, ci saranno restrizioni per quanto riguarda i messaggi privati e le richieste di amicizia. L’approccio è già stato sottoposto a una fase di test condotta lo scorso anno nel Regno Unito e in Australia. Queste le parole di Savannah Badalich, Head of Product Policy.

L’implementazione globale delle impostazioni predefinite per gli adolescenti si basa sull’architettura di sicurezza esistente di Discord, offrendo agli adolescenti solide protezioni e consentendo al contempo flessibilità agli adulti verificati.

Un approccio inedito: il Teen Council

Un’altra iniziativa che vale la pena segnalare è quella relativa all’istituzione del Teen Council. Come suggerisce il nome, sarà composto da 10 o 12 adolescenti (dai 13 ai 17 anni) che diranno la loro, fornendo indicazioni utili per migliorare la piattaforma.

Di verifica dell’età si sta discutendo parecchio in Italia. Il motivo? Le regole imposte (e non ancora rispettate) per l’accesso ai siti porno. Sul tema è intervenuto nei giorni scorsi anche il sottosegretario Alessio Butti, proponendo l’utilizzo dell’app IO, una soluzione che però presenta alcune evidenti limitazioni.