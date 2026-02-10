Verifica età Discord e sicurezza: gli utenti protestano

A partire dall’inizio di marzo, Discord chiederà di confermare l’età per accedere ad alcuni contenuti. L’azienda californiana promette che la verifica verrà effettuata in modo da garantire privacy e sicurezza. Molti utenti hanno protestato dopo l’annuncio della novità, ricordando il furto dei documenti di identità avvenuto ad ottobre 2025.

Gli utenti non si fidano di Discord

Dall’inizio di marzo, ai nuovi e vecchi utenti Discord verranno automaticamente assegnate impostazioni predefinite in base all’età. Quest’ultima verrà stimata tramite intelligenza artificiale. L’accesso a determinati contenuti, canali, server e comandi sarà possibile solo agli adulti.

Se il sistema rileva l’età sbagliata o se gli adulti vogliono eliminare le restrizioni sarà necessario confermare l’età tramite riconoscimento facciale con video selfie o caricamento di un documento di identità. Discord ha sottolineato che la scansione del volto rimarrà sul dispositivo (non verrà inviata ai server dell’azienda o a terze parti), mentre la copia del documento (inviata a terze parti) verrà cancellata subito dopo la conferma dell’età.

Dopo l’annuncio ufficiale, i social media sono stati invasi dalle proteste degli utenti. All’inizio di ottobre 2025, ignoti cybercriminali hanno sottratto le copie dei documenti di identità di circa 70.000 utenti. Erano conservate sui server di un provider di terze parti che forniva il supporto clienti.

Discord ha scelto un altro provider, ma gli utenti non si fidano delle promesse. Su Reddit ci sono discussioni su app alternative che non richiedono la verifica dell’età. Molti utenti sono certi che, prima o poi, le copie dei documenti di identità finiranno nelle mani sbagliate.

Il nuovo provider è k-ID. Nell’informativa sulla privacy è scritto che la copia del documento viene caricata sui server e successivamente cancellata. La stima dell’età viene però effettuata da un’altra azienda (Privately). Quest’ultima ha comunicato che la verifica avviene sul dispositivo, non sul cloud. Inoltre non è possibile associare l’utente alla piattaforma che ha chiesto la verifica.

La tecnologia di Privately ha un margine di errore di 1,3 anni (un minore potrebbe essere riconosciuto come adulto o viceversa). Ciò significa che la verifica non è perfetta e può essere aggirata con vari trucchi, come avvenuto per Roblox.