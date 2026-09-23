 LiveNetTV addio: chiusa la popolare IPTV odiata da Amazon
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LiveNetTV addio: chiusa la popolare IPTV odiata da Amazon

La popolare app di IPTV LiveNetTV è stata chiusa dai due gestori turchi, dopo il sequestro da parte della polizia e l'accordo sottoscritto con ACE.
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La popolare app di IPTV LiveNetTV è stata chiusa dai due gestori turchi, dopo il sequestro da parte della polizia e l'accordo sottoscritto con ACE.
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La Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) ha comunicato che LiveNetTV è stata spenta. La popolare app di IPTV, disponibile per Android e Fire TV Stick, consentiva l’accesso gratuito a oltre 800 canali. I due gestori turchi hanno deciso di chiudere l’attività illecita, dopo il procedimento illegale avviato a febbraio, in seguito alla denuncia presentata dalla MPA (Motion Picture Association).

Addio alla IPTV, domini sequestrati

Come è noto, Amazon ha bloccato l’installazione delle app pirata sulle Fire TV Stick. In precedenza aveva solo disattivato quelle già installate. Una di esse era LiveNetTV. Permetteva di accedere ad oltre 800 canali (sport, cinema, musica, news, documentari e altre categorie) senza pagare l’abbonamento (venivano mostrate inserzioni pubblicitarie).

Gli sviluppatori aveva però rilasciato nuove versioni che aggiravano le restrizioni di Amazon. A fine febbraio, i canali della IPTV sono misteriosamente scomparsi. Ora è noto il motivo. In seguito alla denuncia presentata dalla MPA, la polizia turca ha identificato i due gestori e sequestrato la piattaforma. I gestori hanno quindi deciso di spegnere tutto e, circa quattro mesi dopo (fine giugno), hanno sottoscritto un accordo con ACE e ammesso la loro colpevolezza:

Quello che era iniziato come un modo per guadagnare online è rapidamente sfuggito di mano. Non avevamo pienamente compreso le conseguenze legali o l’impatto che le nostre azioni avrebbero avuto. Guardando indietro, i guadagni finanziari non valevano assolutamente tutto ciò che abbiamo perso.

I dieci domini registrati dal 2016 in poi sono ora sotto il controllo della MPA (che gestisce la coalizione ACE). Invece di puntare al file APK mostrano un avviso di violazione del copyright e portano alla pagina Watch Legally di ACE. I domini avevano complessivamente 2,4 milioni di visite all’anno. Non è noto se i due gestori dovranno pagare un risarcimento danni.

Fonte: TorrentFreak

Pubblicato il 23 set 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
23 set 2026
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