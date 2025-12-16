Fire TV, scatta il blocco: le app pirata smettono di funzionare

Come promesso, Amazon ha iniziato a bloccare le app pirata in esecuzione sui dispositivi della gamma Fire TV. Nelle ultime settimane gli utenti hanno visto comparire avvisi relativi alla natura illegale delle applicazioni, caricate perlopiù tramite sideload. Ora è giunto il tempo dello stop vero e proprio: smettono di funzionare.

Inizia il blocco delle app pirata sulle Fire TV

Lo screenshot qui sotto è stato in origine dal sito AFTVnews. Riporta il messaggio App disabilitata , seguito dal nome dell’applicazione e dal motivo dell’interruzione, con due pulsanti che consentono di ignorare la comunicazione oppure di disinstallare il software.

Questa app è stata disabilitata perché è stata identificata come utilizzatrice o fornitrice di accesso a contenuti senza licenza. Per rimuovere l’app e ripristinare spazio libero nel tuo dispositivo, seleziona “Disinstalla” qui sotto.

C’è anche un link, www.amazon.com/firetv/unlicensedcontent. Punta a una pagina che prima chiede di scegliere il proprio continente, poi il paese, infine rimanda a un documento del supporto ufficiale con le Domande frequenti sulle app che utilizzano o forniscono l’accesso a contenuti senza licenza su Fire TV .

Perché visualizzo questo messaggio di avviso sulla mia app Fire TV?

Come stabilite quali app disabilitare?

Questa non è un’app di pirateria. Perché è disabilitata? Posso ottenere un rimborso?

Posso continuare a utilizzare comunque quest’app?

Posso riprodurre in streaming o duplicare queste app da un altro dispositivo?

Perché state apportando queste modifiche ora?

Questa modifica influirà sulle altre app?

Ho acquistato un dispositivo Fire TV specifico per queste app. Come posso ottenere un rimborso?

Ho acquistato questo dispositivo da un venditore terzo. Come posso ottenere un rimborso?

Ho acquistato un abbonamento per un’app di un venditore terzo. Come posso ottenere un rimborso?

Esiste un’altra app che offre contenuti simili gratuitamente?

Va precisato che non si fa mai riferimento esplicito alla pirateria (tranne che in un caso), ma ai contenuti senza licenza. La sostanza non cambia.

Il mese scorso abbiamo pubblicato un approfondimento sulla questione, riportando la posizione ufficiale di Amazon in merito alle app pirata sui dispositivi Fire TV. Ricordiamo che l’ultimo modello lanciato, 4K Select, elimina il problema alla radice impedendo il sideload di default, integrando la piattaforma Vega OS e non più Fire OS.