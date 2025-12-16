 Fire TV, scatta il blocco: le app pirata smettono di funzionare
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Fire TV, scatta il blocco: le app pirata smettono di funzionare

Amazon ha dato il via al blocco definitivo delle app pirata sui dispositivi della gamma Fire TV: dopo gli avvisi, vengono disabilitate.
Fire TV, scatta il blocco: le app pirata smettono di funzionare
Informatica App e Software
Amazon ha dato il via al blocco definitivo delle app pirata sui dispositivi della gamma Fire TV: dopo gli avvisi, vengono disabilitate.

Come promesso, Amazon ha iniziato a bloccare le app pirata in esecuzione sui dispositivi della gamma Fire TV. Nelle ultime settimane gli utenti hanno visto comparire avvisi relativi alla natura illegale delle applicazioni, caricate perlopiù tramite sideload. Ora è giunto il tempo dello stop vero e proprio: smettono di funzionare.

Inizia il blocco delle app pirata sulle Fire TV

Lo screenshot qui sotto è stato in origine dal sito AFTVnews. Riporta il messaggio App disabilitata, seguito dal nome dell’applicazione e dal motivo dell’interruzione, con due pulsanti che consentono di ignorare la comunicazione oppure di disinstallare il software.

Questa app è stata disabilitata perché è stata identificata come utilizzatrice o fornitrice di accesso a contenuti senza licenza. Per rimuovere l’app e ripristinare spazio libero nel tuo dispositivo, seleziona “Disinstalla” qui sotto.

Il messaggio mostrato dalle Fire TV per le app pirata bloccate

C’è anche un link, www.amazon.com/firetv/unlicensedcontent. Punta a una pagina che prima chiede di scegliere il proprio continente, poi il paese, infine rimanda a un documento del supporto ufficiale con le Domande frequenti sulle app che utilizzano o forniscono l’accesso a contenuti senza licenza su Fire TV.

  • Perché visualizzo questo messaggio di avviso sulla mia app Fire TV?
  • Come stabilite quali app disabilitare?
  • Questa non è un’app di pirateria. Perché è disabilitata? Posso ottenere un rimborso?
  • Posso continuare a utilizzare comunque quest’app?
  • Posso riprodurre in streaming o duplicare queste app da un altro dispositivo?
  • Perché state apportando queste modifiche ora?
  • Questa modifica influirà sulle altre app?
  • Ho acquistato un dispositivo Fire TV specifico per queste app. Come posso ottenere un rimborso?
  • Ho acquistato questo dispositivo da un venditore terzo. Come posso ottenere un rimborso?
  • Ho acquistato un abbonamento per un’app di un venditore terzo. Come posso ottenere un rimborso?
  • Esiste un’altra app che offre contenuti simili gratuitamente?

Va precisato che non si fa mai riferimento esplicito alla pirateria (tranne che in un caso), ma ai contenuti senza licenza. La sostanza non cambia.

Il mese scorso abbiamo pubblicato un approfondimento sulla questione, riportando la posizione ufficiale di Amazon in merito alle app pirata sui dispositivi Fire TV. Ricordiamo che l’ultimo modello lanciato, 4K Select, elimina il problema alla radice impedendo il sideload di default, integrando la piattaforma Vega OS e non più Fire OS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: AFTVnews

Pubblicato il 16 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Threads con oltre 200 community, lancia i badge per gli utenti attivi

Threads con oltre 200 community, lancia i badge per gli utenti attivi
Google elimina il dark web report, era inutile

Google elimina il dark web report, era inutile
Notepad++ 8.8.9 corregge una grave vulnerabilità

Notepad++ 8.8.9 corregge una grave vulnerabilità
Play Store: Google elimina pulsante per disinstallare aggiornamenti

Play Store: Google elimina pulsante per disinstallare aggiornamenti
Threads con oltre 200 community, lancia i badge per gli utenti attivi

Threads con oltre 200 community, lancia i badge per gli utenti attivi
Google elimina il dark web report, era inutile

Google elimina il dark web report, era inutile
Notepad++ 8.8.9 corregge una grave vulnerabilità

Notepad++ 8.8.9 corregge una grave vulnerabilità
Play Store: Google elimina pulsante per disinstallare aggiornamenti

Play Store: Google elimina pulsante per disinstallare aggiornamenti
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
16 dic 2025
Link copiato negli appunti