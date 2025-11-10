Fire TV Stick: blocco delle app pirata anche in Italia

Come già avvenuto in Francia e Germania, anche in Italia stanno per essere bloccate le app pirata in esecuzione sui dispositivi della gamma Fire TV Stick. È l’ennesimo giro di vite imposto da Amazon per combattere lo streaming illegale e l’accesso non autorizzato ai contenuti protetti da diritto d’autore.

App pirata su Fire TV Stick: avviso e blocco

Come riportato per prima dalla redazione del sito DDay, a partire da oggi (lunedì 10 novembre) gli utenti delle applicazioni incriminate vedranno comparire sui loro schermi un avviso. Più avanti ci sarà anche il blocco vero e proprio. Il lasso di tempo concesso tra l’una e l’altra cosa servirà agli interessati per trovare un’alternativa lecita.

Di quali app pirata si tratta? Al momento non c’è una lista vera e propria. Sono quelle incluse in un elenco aggiornato costantemente dalla coalizione globale ACE (Alliance for Creativity and Entertainment).

La questione relativa allo streaming illegale su Fire TV Stick è legata a doppio filo a quella del sideloading. È la pratica che consente agli utenti di caricare sul dispositivo software non provenienti dall’Appstore ufficiale. Continuerà a essere consentito, ma sono in arrivo cambiamenti mirati.

Questo non vale per il nuovo modello 4K Select commercializzato da qualche settimana anche in Italia e che, a differenza dei precedenti (basati su Android) integra il sistema operativo Vega OS. Quest’ultima impedisce in modo nativo di aggiungere applicazioni provenienti da piattaforme diverse rispetto a quella gestita da Amazon. L’unica eccezione è prevista per gli sviluppatori, così da consentir loro di condurre i test.

La società precisa che la collaborazione con ACE e il blocco delle app pirata su Fire TV Stick sono del tutto legittimi, poiché il loro utilizzo rappresenta una violazione dei termini di servizio. In altre parole, chi non ha mai caricato un software per lo streaming illegale non ha nulla da temere.