Ennesimo giro di vite per le app pirata sui dispositivi Fire TV. Ora non è più possibile nemmeno installarle, stando a quanto segnalano alcuni utenti. Si tratta di una restrizione in più rispetto a quelle già viste nei mesi scorsi, quando le applicazioni hanno smesso di funzionare.

Stop all’installazione delle app pirata su Fire TV

Il blocco ora si attua preventivamente, prima che possa essere completato il sideload. Nell’immagine di seguito (fonte AFTVnews) l’avviso mostrato: Installazione dell’app bloccata, questa app è stata bloccata perché utilizza o fornisce accesso a contenuti senza licenza .

Il metodo impiegato da Amazon per farlo sembra far riferimento a una blacklist in cui vengono inserite le applicazioni per le quali non consentire l’installazione. Un ostacolo che a dire il vero è facilmente aggirabile, attraverso uno dei tanti strumenti di clonazione dei file APK disponibili online. Insomma, la classica rincorsa tra il gatto e il topo. Qui sotto la spiegazione di uno youtuber.

Nei mesi scorsi, quando si è iniziato a discutere della volontà di bloccare le app pirata su Fire TV, abbiamo chiesto ad Amazon un chiarimento sulla posizione dell’azienda. La risposta è in un articolo dedicato su queste pagine, ne riportiamo di seguito un estratto.

La pirateria è illegale e ci siamo sempre impegnati per bloccarla dal nostro Appstore. Attraverso un programma ampliato guidato dall’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una coalizione globale che combatte la pirateria digitale, ora bloccheremo le app identificate come fornitrici di accesso a contenuti piratati, comprese quelle scaricate al di fuori del nostro Appstore.

Per chi utilizza lo store ufficiale non ci sono cambiamenti. Lo stesso vale per coloro che hanno acquistato il modello più recente, Fire TV Stick 4K Select. La piattaforma in dotazione è cambiata: non è più quella basata su Android, ma Vega OS, che già di default impedisce il sideload.