Meta Muse: video chat, computer use e smart glass

Oltre all’annuncio dei nuovi occhiali, durante l’evento Connect 2026 sono state svelate diverse novità per Muse, l’agente AI di Meta che ha fatto arrabbiare Amazon. Riceverà presto un indirizzo email personale, potrà usare il computer in autonomia, supporterà le video chat e arriverà anche sugli smart glass.

Novità in arrivo per Muse

Muse è stato annunciato all’inizio di settembre. È disponibile tramite app mobile (Android e iOS), macOS e web (solo negli Stati Uniti e prossimamente in Canada). Può già eseguire diversi azioni per conto dell’utente sfruttando la connessione ai servizi. Durante l’evento Connect 2026, il CEO Mark Zuckerberg ha svelato le novità in arrivo. L’agente AI viene rappresentato con la mascotte Jolly.

Gli utenti potranno creare il proprio avatar digitale personale utilizzando il modello Muse Realtime Avatar. Sarà quindi possibile interagire con Muse tramite una video chat, oltre che l’attuale interfaccia testuale.

Da alcuni giorni è disponibile l’app per macOS. Gli utenti potranno delegare compiti a Muse e l’agente AI eseguirà le azioni utilizzando le app installate sul Mac. Si tratta del “computer use” già offerto da OpenAI e Anthropic. Dato che Muse può funzionare in background, Meta gli fornirà un indirizzo email per consentire una migliore comunicazione con gli utenti.

Nei prossimi mesi arriverà infine un’altra novità. Muse verrà integrato negli smart glass di Meta. Potrà essere attivato pronunciando il suo nome, come avviene con l’assistente Meta AI. L’agente AI fornirà il suo aiuto per diverse attività, tra cui la prenotazione di appuntamenti, la ricerca di un volo o l’acquisto dei prodotti inquadrati dalla fotocamera degli occhiali.

A proposito di shopping, Meta ha sottoscritto accordi con Shopify, Stripe, PayPal, Best Buy, Walmart e altre aziende. Ovviamente non è presente Amazon.

Muse ha ottenuto anche un “corpo fisico”. Si chiama Meta Charm. È un piccolo dispositivo con schermo OLED da 2 pollici, fotocamere posteriore e frontale, microfoni, altoparlanti, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e connettività 5G. Sarà in vendita entro fine anno.