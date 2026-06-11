 I messaggi programmati su WhatsApp: fino a due settimane
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I messaggi programmati su WhatsApp: fino a due settimane

Hanno preso il via i test per portare i messaggi programmati su WhatsApp, con la possibilità di stabilire la data e l'ora dell'invio.
I messaggi programmati su WhatsApp: fino a due settimane
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Hanno preso il via i test per portare i messaggi programmati su WhatsApp, con la possibilità di stabilire la data e l'ora dell'invio.
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Molti la descriveranno come l’ennesima caratteristica rubata a Telegram (e avranno ragione): su WhatsApp stanno per arrivare i messaggi programmati. Dopo il primo avvistamento di febbraio, ha preso il via la fase di test necessaria all’introduzione, con l’obiettivo di raccogliere feedback ed eventualmente correggere il tiro in vista di un rollout su larga scala. L’invio con data e orario posticipati potrà essere impostato sia per le chat singole sia per i gruppi.

I messaggi programmati stanno arrivando su WhatsApp

Funzionerà in modo molto semplice e con una modalità ispirata proprio a quella già disponibile da tempo su Telegram: bisognerà tenere premuto il pulsante di invio per vedere comparire una sorta di calendario attraverso cui selezionare quando pianificare la spedizione, che avverrà poi in automatico. Scorrendo in verticale sarà possibile selezionare giorno, ora e minuto, a partire da dieci minuti in là nel tempo e fino alle due settimane successive. Non mancherà nemmeno una sezione dedicata, all’interno della quale gestire quanto programmato ed eventualmente cancellarlo se necessario. In tal caso i destinatari non riceveranno alcuna notifica. Le immagini qui sotto sono state condivise dalla redazione del sito WABetaInfo.

Screenshot per la funzionalità di WhatsApp che permetterà di pianificare l'invio dei messaggi

Al momento, la fase di test riguarda la versione beta 26.7.10.72 di WhatsApp per iOS ed esclusivamente gli utenti coinvolti nel programma TestFlight. L’esperienza ci suggerisce che trascorreranno alcuni mesi prima di assistere al rollout per tutti.

Saranno utili per fare gli auguri e per i promemoria

A chi potrà tornare utile una funzionalità di questo tipo? A chi vuol mandare un messaggio di auguri esattamente a mezzanotte, ad esempio, oppure per portarsi avanti e preparare l’invio di una comunicazione aziendale o scolastica in occasione di una scadenza specifica, come una sorta di promemoria. Ancora, consentirà di scrivere a chi si trova in un altro fuso orario senza rischiare di raggiungerlo in un orario scomodo.

Per quanto riguarda i gruppi, i messaggi programmati di WhatsApp saranno visualizzati solo dai membri già presenti al momento della pianificazione. Se qualcuno si unisce in seguito, ma prima dell’invio, non li riceverà.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 11 giu 2026

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