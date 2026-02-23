WhatsApp: arrivano i messaggi programmati, come funzionano

Quante volte sarà capitato di voler scrivere un messaggio importante, come gli auguri di compleanno a qualcuno, e poi è sfuggito di mente?… WhatsApp ha la soluzione: i messaggi programmati. Si scrive il messaggio, si sceglie data e ora, e l’app lo invia automaticamente al momento giusto senza che si debba fare altro.

La funzione è emersa dalla beta iOS 26.7.10.72 disponibile su TestFlight. È in fase di sviluppo e non ha ancora una data di rilascio, ma è già funzionante nei test.

WhatsApp: in arrivo i messaggi programmati per tutti

Basta comporre il messaggio, selezionare il destinatario (persona singola o gruppo), impostare la data e l’ora di invio. Il messaggio resta in coda fino al momento stabilito, poi viene consegnato automaticamente.

I messaggi programmati saranno visibili in una sezione dedicata all’interno delle informazioni della chat. Sarà possibile vedere anche quanti messaggi sono effettivamente in coda, e gestirli. Prima dell’invio si può cancellare qualsiasi messaggio programmato. La cancellazione non comporta alcuna notifica o indicazione sul dispositivo del destinatario, il messaggio semplicemente non viene mai inviato.

Su iPhone, gli utenti più smanettoni potevano già programmare messaggi WhatsApp usando l’app Scorciatoie, creando un’automazione che prepara il messaggio, seleziona il contatto e imposta l’orario. Un trucchetto ingegnoso, ma era macchinoso e poco intuitivo. La funzione nativa renderà il processo immediato, tutto dentro WhatsApp, senza uscire dall’app, senza configurare automazioni esterne.

Chat singole, gruppi e (forse) canali

La funzione sarà disponibile nelle chat individuali e nei gruppi, quindi sarà utile sia per i promemoria personali sia per gli annunci pianificati sui gruppi di lavoro o familiari. Per i canali non ci sono ancora informazioni, ma in futuro potrebbe arrivare anche lì il supporto ai messaggi programmati.

Dettaglio importante: la programmazione dei messaggi esisteva già per le aziende come parte dei Business Broadcasts, ma era una funzione a pagamento. La versione in arrivo invece sarà gratuita e disponibile per tutti gli utenti.