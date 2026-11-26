Come anticipato all’inizio del mese, OpenAI ha iniziato a fondere Chat e Work all’interno di ChatGPT, nonostante l’annuncio abbia sollevato parecchie critiche relative ai limiti di utilizzo. La novità è già effettiva per alcuni utenti con abbonamento Pro, come reso noto in un post su X firmato da Thibault Sottiaux (engineering lead).

Ciao. Stiamo iniziando a introdurre l’esperienza integrata di Chat e Work per un ristretto gruppo di utenti Pro, così da raccogliere feedback prima di estenderla a un pubblico più ampio.

Chat e Work insieme in ChatGPT: cosa cambia

Non è difficile capire quale sarà il tenore dei feedback raccolti. Ancor prima che cominciasse il rollout, in tanti avevano espresso il proprio disappunto sui social. Di seguito un esempio.

È la cosa peggiore che possiate fare in questo momento; state di fatto uccidendo l’unica funzionalità che rende ChatGPT, in un certo senso, meritevole di un abbonamento.

Quello che formalmente è un cambiamento introdotto per semplificare l’esperienza, di fatto rischia di vedere qualcuno fare i conti con un accesso più limitato ai modelli avanzati. Il motivo? Sia le risorse consumate dal chatbot, che così va a inglobare Work, sia quelle di Codex, vanno a incidere sul plafond dei token messi a disposizione mensilmente con la sottoscrizione a pagamento. Non contribuiscono invece al conteggio le conversazioni basate sui modelli Instant.

Le tempistiche della distribuzione sono in linea con quelle riportate fin dall’annuncio sulle pagine del supporto ufficiale.

Un piccolo gruppo di utenti potrebbe riscontrare le modifiche all’utilizzo prima di dicembre. Questo ci consentirà di trarre insegnamento dai primi riscontri prima di procedere a un’estensione più ampia.

Qual è la ragione per cui OpenAI ha deciso di introdurre una novità simile, consapevole di scontentare una parte dei propri abbonati? Semplicemente, per ottimizzare le risorse (ricordiamo che un mese fa Sam Altman ha detto che la RAM serve ai suoi data center, non ai nostri PC) e per monetizzare il servizio offerto nel modo più spinto possibile. In altre parole, per alleviare quanto possibile il carico di lavoro sulla propria infrastruttura e aumentare le entrate che arrivano dalle sottoscrizioni.