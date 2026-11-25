Sono arrivati i messaggi programmati su WhatsApp. Lo avevamo anticipato più volte durante la fase di test e ora sono disponibili per tutti. O meglio, per essere più precisi va detto che è iniziata la distribuzione della novità, ma come sempre il rollout sarà graduale. Ho fatto una prova e la funzionalità risulta già accessibile sul mio smartphone Android, con installata la versione 2.26.46.76 dell’applicazione.

Sono arrivati i messaggi programmati su WhatsApp

È davvero molto semplice pianificare un invio. Basta aprire la chat desiderata, individuale o di gruppo, comporre il messaggio e poi tenere premuto il tasto per spedirlo. Compare così una schermata che permette di selezionare giorno, ora e minuto esatto, scorrendo in alto o in basso ognuno dei tre parametri. L’intervallo si può impostare da 10 minuti in là nel tempo fino a 14 giorni dopo.

Una volta fatto, all’interno della conversazione appare una notifica visibile solo al mittente, di questo tipo.

Toccando il tasto Visualizza compare l’elenco dei messaggi programmati, che sarà poi eventualmente possibile eliminare prima che il conto alla rovescia giunga al termine, nel caso si cambi idea (certe cose scritte di getto è meglio che non vengano mai lette, neanche a mente fredda).

WhatsApp ricorda che questa nuova modalità di invio funziona con testo, foto e video. Nel mio caso è già disponibile, ma come spesso accade si tratta di un rollout graduale e arriverà a interessare tutti gli utenti solo entro le prossime settimane.

Anche se il telefono è spento o senza batteria, il messaggio programmato sarà comunque visualizzato all’orario selezionato e rimarrà protetto da crittografia end-to-end come tutti i tuoi messaggi personali, in modo che nessun altro possa leggerlo, nemmeno WhatsApp.

Si tratta di una delle funzionalità più richieste, a dire il vero già presente da tempo in altre applicazioni per la messaggistica (Telegram su tutte).