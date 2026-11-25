Su iPhone, Firefox è un travestimento. Chi lo usa potrebbe pensare di navigare con il browser di Mozilla. In realtà, almeno sotto il cofano, sta usando ancora il motore di Safari. Da due anni e mezzo l’Unione europea ha imposto ad Apple di consentire l’uso di motori alternativi. Peccato che, secondo chi vorrebbe sfruttare questa possibilità, le condizioni imposte siano così complicate da rendere l’operazione impraticabile. Ora la Commissione europea dichiara di essere in contatto con Apple per trovare una soluzione.

Firefox su iPhone usa ancora il motore di Safari: Mozilla protesta con l’UE

Ogni browser ha un motore di rendering. È il pezzo che legge il codice di un sito e lo trasforma in qualcosa che si può guardare. Su iPhone, Firefox, Safari e compagnia usano tutti WebKit, il motore di Apple. Cambia la vernice, il resto è identico.

Mozilla vorrebbe montare Gecko, il suo motore, quello che già fa girare Firefox sul Mac. In questo modo porterebbe sull’iPhone anche altre funzioni del suo browser. Dall’arrivo di iOS 17.4, in Europa si può. Apple ha aperto la porta. Secondo Mozilla, però, è una di quelle porte che si attraversano solo se si rinuncia ai bagagli.

Con le condizioni di Apple non basta un aggiornamento per cambiare motore a chi già usa Firefox. Servirebbe una seconda app Firefox. Poi bisognerebbe convincere ogni utente a scaricarla e a ricopiare a mano preferiti, password e cronologia. Mozilla teme di perdere per strada una bella fetta di persone. Chi ha voglia di traslocare l’intera vita digitale per un motore che non vede?

Secondo i firmatari della lettera, nessun editore è riuscito a far migrare gli utenti che già aveva. La coalizione sottolinea anche che la scadenza per adeguarsi al DMA, il regolamento europeo sulle grandi piattaforme digitali, è passata da più di due anni e mezzo.

Una lettera che arriva fino al vertice

Insieme a Mozilla, Vivaldi e Shopify, ha scritto a Ursula von der Leyen per chiedere l’avvio di una procedura formale. I firmatari non vogliono leggi nuove, perché secondo loro quelle esistenti bastano. Il DMA permette già di aprire un’indagine per non conformità, con multe fino al 10% del fatturato annuo mondiale. Per ora, però, nessun procedimento riguarda i motori di rendering.

La risposta di Bruxelles

La Commissione ha parlato tramite un portavoce, alla newsletter Fair Play di Politico. Dice di consultare i firmatari su come i browser concorrenti possano competere con Safari. Per Bruxelles questa concorrenza è una priorità del DMA. I browser sono la porta d’ingresso al web, e da lì dipende anche come gli editori di contenuti arrivano ai loro lettori.

Apple e il solito ritornello

Apple ripete la solita solfa. Le sue regole, dice, proteggono gli utenti da siti malevoli e altre minacce. Chi chiede l’autorizzazione deve rispettare standard di privacy e sicurezza e impegnarsi a correggere in fretta le vulnerabilità. La lettera resta aperta alle firme fino al 3 dicembre 2026.