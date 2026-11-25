L’installer per tutte le versioni desktop era già disponibile sul server FTP. Da ieri sera è possibile scaricare Firefox 161 direttamente dal sito ufficiale o tramite la funzionalità integrata che consente di aggiornare il browser. Mozilla ha descritto alcune novità, tra cui la possibilità di eliminare la cronologia di navigazione con un solo clic. Su Android è disponibile la lettura a voce alta delle pagine.

Pulsante Fire per “bruciare” la cronologia

La prima novità inclusa in Firefox 161 per Windows, macOS e Linux è già nota agli utenti che usano la finestra anonima. Nella barra degli strumenti della finestra standard (classica) è ora presente il pulsante Fire (l’icona che raffigura una fiamma). Prima di lasciare il computer nelle mani di un familiare è sufficiente un clic per eliminare la cronologia di navigazione.

Gli utenti possono eliminare anche cronologia dei download, cookie e dati dei siti, file temporanei, informazioni salvate nei moduli, autorizzazioni e preferenze dei siti. Se viene effettuata la “pulizia totale”, Firefox chiuderà le sessioni attive (disconnessione) e la finestra corrente, prima di aprire una nuova finestra.

Mozilla avverte che il rollout è graduale, ma è possibile “forzare” la visualizzazione del pulsante impostando a “true” la voce browser.fireButton.enabled in about:config . La relativa icona verrà aggiunta alla barra degli indirizzi al successivo riavvio del browser.

La seconda novità di rilievo per la versione desktop riguarda la VPN integrata. Firefox 161 permette di scegliere quali siti devono essere aperti con la VPN attiva o disattivata. In Impostazioni > Privacy e sicurezza > VPN > Gestisci regole VPN si deve specificare la regola “Sempre attiva” o “Sempre disattivata” inserendo l’indirizzo del sito.

La novità più utile della versione Android riguarda invece la Reading View (Modalità lettura). Come su desktop è possibile attivare la lettura ad alta voce delle pagine web, toccando l’icona delle cuffie nel menu. Si può scegliere quindi la voce e la velocità di lettura.

Mozilla ha infine comunicato che gli utenti possono scaricare il browser direttamente da Google Play nelle automobili con Android Automotive (Google built-in). Oltre a diversi bug fix, Firefox 161 include le patch per 110 vulnerabilità.