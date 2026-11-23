Mozilla non ha ancora annunciato in via ufficiale la disponibilità di Firefox 161 nella sua release definitiva. La nuova versione del browser è però già in download attraverso il server FTP ufficiale. Basta scegliere l’edizione corretta tra quelle per Windows, macOS e Linux, scaricarla e procedere all’installazione.

Firefox 161 in download: le novità del browser

Rispettando quello che è il ciclo di rilascio stabilito dallo sviluppatore, arriva due settimane dopo la precedente 160 che ha introdotto le Mini Window. Anche in questo caso le novità non mancano. Il changelog completo verrà pubblicato solo domani, ma possiamo già anticipare che ora il browser include la possibilità di copiare l’URL della pagina attiva attraverso una scorciatoia da tastiera. Di default non è configurata, ma la si può personalizzare all’interno delle Impostazioni (Accessibilità, Personalizza scorciatoie da tastiera oppure about:keyboard ).

Sono poi stati aggiunti i Temi classici tra quelli selezionabili per intervenire sull’interfaccia del browser (Impostazioni, Estensioni e temi, Temi oppure about:addons ). Ce n’è anche uno ottimizzato per la resa sui display con pannello OLED. Eccone alcuni.

Altre novità riguardano la possibilità di disattivare la VPN per siti specifici (è gratis senza limiti fino al 31 gennaio), miglioramenti alla gestione delle videochiamate WebRTC, dell’importazione della cronologia da Chrome e delle pagine che richiedono obbligatoriamente l’orientamento orizzontale dello schermo. Ancora, su macOS ci sono ottimizzazioni per le scorciatoie da tastiera e per i preferiti, mentre gli sviluppatori possono contare sul supporto della funzione random() nei fogli CSS per scegliere in modo casuale le proprietà del layout.

Come scritto in apertura, per il download di Firefox 161 ci si può al momento affidare al server FTP ufficiale. Da domani anche il sito di Mozilla ospiterà i file per l’installazione e l’aggiornamento verrà distribuito anche in-app. Per forzarlo sarà sufficiente controllarne la disponibilità facendo clic su Aiuto e segnalazione, poi su Informazioni su Firefox.