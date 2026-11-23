È disponibile per il download BlackBerry Access Secure Browser, nella versione per computer Windows. Come si può intuire dal nome, è proposto dalla società un tempo nota per i suoi telefoni con tastiera integrata, che di recente ha scelto di concentrarsi sui servizi enterprise (con buoni risultati). È descritto come un software per la navigazione sicuro che consente alla tua organizzazione di abilitare, con la massima tranquillità, l’accesso mobile alla rete aziendale . Lo si può scaricare dalla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Cos’è e a cosa serve il BlackBerry Access Secure Browser

Basato su Chromium, integra funzionalità specifiche per la protezione dei dati. È pensato per le realtà professionali che adottano la filosofia Bring Your Own Device, secondo cui dipendenti e collaboratori possono lavorare utilizzando i loro dispositivi. Una modalità che da un lato aiuta a ridurre i costi, ma dall’altro potenzialmente espone alle minacce informatiche e mette in pericolo l’integrità delle informazioni.

Il browser può interfacciarsi alla soluzione BlackBerry Access attraverso cui le aziende sono in grado di gestire l’accesso alle loro risorse, anche senza la necessità di collegarsi a una VPN. Fa leva sul concetto di Progressive Web App per i servizi che supportano questa tecnologia (da Outlook a OneDrive rimanendo in casa Microsoft), con accorgimenti dedicati alla sicurezza come il download dei file in un’area protetta. Non manca nemmeno una componente LibreOffice integrata per modificare i documenti anche in modalità offline, così da non obbligare a connettersi a reti Wi-Fi vulnerabili quando si è in mobilità.

Per essere chiari: non è un software destinato all’ambito consumer, per la navigazione di tutti i giorni, come sostituto di Chrome, Edge o Firefox. Per usarlo è obbligatorio inserire le credenziali ricevute nell’email di attivazione, inviate dalla società. Questa è la schermata mostrata al primo avvio di BlackBerry Access Secure Browser.