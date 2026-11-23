Sta circolando una nuova minaccia che punta a diffondere un malware della famiglia Mirax, nascondendolo in un falso aggiornamento dell’app IO. Ne abbiamo già scritto nei giorni scorsi quando è stato diramato l’avviso dal CERT-AGID (Computer Emergency Response Team) di Agenzia per l’Italia Digitale, riprendiamo oggi l’argomento con altri dettagli emersi dal comunicato condiviso da Agenzia delle Entrate, così da aiutare i nostri lettori a riconoscere ed evitare il pericolo.

Come evitare il finto aggiornamento dell’app IO

Il Fisco è interessato direttamente, poiché è proprio tramite un falso sito che imita quello autentico che ha inizio la compromissione dei dispositivi (è già accaduto in passato). Il link per visitarlo potrebbe essere trovato sui motori di ricerca oppure ricevuto via SMS o in chat, i metodi per la diffusione sono diversi. Si presenta con un’interfaccia come quella visibile qui sotto, mostrando un messaggio di benvenuto e invitando a installare un’applicazione per accedere a i servizi e le notifiche in ambito fiscale .

Naturalmente, non è così. I servizi di Agenzia delle Entrate sono fruibili anche all’interno dell’area riservata del portale ufficiale. Il modo migliore per verificare se si sta navigando su quello reale è guardare la barra dell’indirizzo: l’URL deve iniziare con il dominio agenziaentrate.gov.it .

La compromissione avviene come già descritto nel nostro articolo precedente. Dopo aver toccato Installa l’app viene scaricato un pacchetto APK. Non essendo un download tramite Google Play, è richiesta l’installazione tramite sideloading. Se si supera questo passaggio e la si avvia, compare una schermata di questo tipo che avvisa dell’esigenza di aggiornare l’app IO.

Premendo Update si dà il via alla ricezione del malware vero e proprio. Va specificato che la minaccia è diretta solo ai dispositivi Android, se lo si visita con un altro sistema operativo non compare alcun messaggio. L’unico canale a cui fare riferimento per l’applicazione è la scheda sullo store ufficiale.

Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che il codice maligno di Mirax è progettato per sfruttare alcune funzioni native della piattaforma, in particolare quelle legate all’accessibilità. Ad esempio, una volta in esecuzione, fa leva su queste caratteristiche per visualizzare schermate fraudolente e intercettare l’inserimento dei dati riservati, inclusi quelli ad esempio relativi ai servizi bancari e alle credenziali di autenticazione.